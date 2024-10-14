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  • Бельгия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Бельгия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 20:35
Бельгия
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Франция
45+3' Л. Опенда
35' Р. Коло Муани (П) 62' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
(К) ОП
8
Куадио Коне
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Арне Энгелс
ЦП
22
Сириль Нгонг
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
2
Дебаст
4
Фас
3
Теате
21
Кастань
18
Мангала
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
11
Доку
11
Опенда
4-1-2-2-1
16
Меньян
5
Кунде
15
Конате
17
Салиба
3
Динь
8
Чуамени
8
Коне
6
Гендузи
7
Дембеле
12
Барколя
12
Муани
21
Кастань
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
21
Кастань
18
Мангала
6
Вранкс
6
Вранкс
18
Мангала
8
Тилеманс
8
Энгелс
8
Энгелс
8
Тилеманс
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
6
Гендузи
6
Камавинга
6
Камавинга
6
Гендузи
7
Дембеле
19
Фофана
19
Фофана
7
Дембеле
12
Барколя
7
Нкунку
7
Нкунку
12
Барколя
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
Остались в запасе
Бельгия
Франция
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бельгия - Франция
3
1
5
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
14
Офсайды
3
0
Количество передач
365
433
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Франции, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Франция

Бельгия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Франция Бельгия
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