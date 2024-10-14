14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
Лига наций, группа A2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
4-1-1-2-2
1
Кастелс
2
Дебаст
4
Фас
3
Теате
21
Кастань
18
Мангала
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
11
Доку
11
Опенда
4-1-2-2-1
16
Меньян
5
Кунде
15
Конате
17
Салиба
3
Динь
8
Чуамени
8
Коне
6
Гендузи
7
Дембеле
12
Барколя
12
Муани
21
Кастань
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
21
Кастань
18
Мангала
6
Вранкс
6
Вранкс
18
Мангала
8
Тилеманс
8
Энгелс
8
Энгелс
8
Тилеманс
17
Де Кетеларе
14
Лукебакио
14
Лукебакио
17
Де Кетеларе
6
Гендузи
6
Камавинга
6
Камавинга
6
Гендузи
7
Дембеле
19
Фофана
19
Фофана
7
Дембеле
12
Барколя
7
Нкунку
7
Нкунку
12
Барколя
12
Муани
9
Тюрам
9
Тюрам
12
Муани
Остались в запасе
Бельгия
Франция
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Ортвен Де Вольф
ВР
12
Мартен Вандевордт
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Матте Сметс
ОП
22
Сириль Нгонг
ПВ
19
Малик Фофана
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
11
Майкл Олисе
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бельгия - Франция
3
1
5
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
14
Офсайды
3
0
Количество передач
365
433
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Франции, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Франция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»