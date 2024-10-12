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    • Колосков – о пиве на стадионах: «Футболисты пьют, а болельщикам нельзя? Я бы и водку разрешил продавать»

    Колосков – о пиве на стадионах: «Футболисты пьют, а болельщикам нельзя? Я бы и водку разрешил продавать»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности продавать алкоголь на российских стадионах.

    «Футболисты пьют пиво, а болельщикам нельзя? Тут никакого отношения нет. А разве пиво – запрещенный напиток? У нас есть закон, запрещающий продажу пива на спортивных объектах, но нет закона, запрещающего кому бы там ни было пить пиво.

    Лично я к продаже пива на стадионах отношусь положительно – три года уже об этом говорю. Я бы и водку разрешил продавать. Ничего плохого в этом не вижу.

    Не знаю, что будет с поведением у болельщиков – за них не отвечаю. Но знаю, что было время (я участник этого времени), когда все продавалось и никаких дебошей на стадионах не было. Поэтому все зависит от культуры людей, которые будут посещать матчи», – сказал Колосков.

    • Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
    • В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии (13)
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    ALEX ML
    1728727950
    А еще лучше сразу смешать
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    NewLife
    1728728307
    Я за то, чтобы пиво продавали на трибунах, как в Европе. Футбол должен быть праздником, а в праздник можно хлебнуть)) Вредно, когда это переходит в ежедневную привычку, как у пучеглазова, и у человека возникает постоянная потребность в алкоголе, как у курильщиков в никотине.
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    PHILADELPHIA 55.84081, 49
    1728729807
    После введения FAN ID на стадионе можно разрешать всё
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    subbotaspartak
    1728729817
    Лишь бы туалеты справлялись
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    erybov1965
    1728730213
    Впрочем,у нас на стадионах,большинство фанатов и без спиртного, ведут себя не адекватно.
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    fakeid
    1728730554
    в шальке вообще забубенили 5-километровый пивопровод от местного завода до стадиона, чтобы болельщики покупали максимально свежее пиво. а у нас всё упирается в одного конкретного человека из кремля, который сказал, что пива не будет. для чего тогда фан ид? и ведь никак не продавить, хотя хайнекен в своё время предлагал рфс 2 миллиарда в год за разрешение торговать на стадионах. самые лёгкие деньги - но хрен.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728730759
    Не, водку нельзя, а то с в и н ь и заблюют и обоссут весь стадион, да и все окрестности Крестовского. Гыгыгы
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    red-white-forever
    1728731666
    У нас есть закон, запрещающий продажу пива на спортивных объектах, но нет закона, запрещающего кому бы там ни было пить пиво. А разве в общественных местах не запрещено распитие алкогольных напитков?
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    Интерес
    1728735762
    ...а проценты от продаж-Колоскову,как инициатору законодательного акта о "свободе потребления". Помню,как на стадионе им.Кирова в Ленинграде:Лежат мужики на бетонных скамьях стадиона,спят во время матча,а стеклотара вниз по ступеням -"дзинь...дзинь...,катятся вниз.
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    САДЫЧОК
    1728736352
    Вот такой Колосков и развалил сначала наш хоккей- а потом и футбол!
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