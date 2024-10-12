Колосков – о пиве на стадионах: «Футболисты пьют, а болельщикам нельзя? Я бы и водку разрешил продавать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности продавать алкоголь на российских стадионах.

«Футболисты пьют пиво, а болельщикам нельзя? Тут никакого отношения нет. А разве пиво – запрещенный напиток? У нас есть закон, запрещающий продажу пива на спортивных объектах, но нет закона, запрещающего кому бы там ни было пить пиво.

Лично я к продаже пива на стадионах отношусь положительно – три года уже об этом говорю. Я бы и водку разрешил продавать. Ничего плохого в этом не вижу.

Не знаю, что будет с поведением у болельщиков – за них не отвечаю. Но знаю, что было время (я участник этого времени), когда все продавалось и никаких дебошей на стадионах не было. Поэтому все зависит от культуры людей, которые будут посещать матчи», – сказал Колосков.