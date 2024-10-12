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    • Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Финляндия – Англия, Лига наций, 13 октября 2024 года

    13 октября 2024 года на «Олимпийском стадионе» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Финляндии и Англии. Обе команды подходят к этой игре с разной формой, что может оказать влияние на исход встречи.

    Финляндия

    Финляндия находится в сложной ситуации, проиграв три последних матча в рамках Лиги наций. Последняя игра против Ирландии завершилась поражением 1:2, и после трех туров команда остается без набранных очков, занимая последнее место в группе. Лучший бомбардир команды – Теему Пукки, который забил 11 голов в 24 матчах, но в текущем турнире команда испытывает трудности с эффективной атакой. В последних пяти матчах Финляндия забила пять голов, однако пропустила целых тринадцать, что указывает на серьезные проблемы в обороне.

    Последние матчи Финляндии:

    • Финляндия 1:2 Ирландия

    • Англия 2:0 Финляндия

    • Греция 3:0 Финляндия

    • Шотландия 2:2 Финляндия

    • Португалия 4:2 Финляндия

    Англия

    Англия занимает второе место в группе, набрав шесть очков после трех туров. В последней игре против Греции команда потерпела поражение со счетом 1:2, однако Англия демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в последних четырех матчах Лиги наций. Лучший бомбардир команды – Харри Кейн, который уже забил 28 голов в 32 матчах. В последних пяти матчах Англия забила восемь голов и пропустила пять, показывая более сбалансированную игру по сравнению с Финляндией.

    Последние матчи Англии:

    • Англия 1:2 Греция

    • Англия 2:0 Финляндия

    • Ирландия 0:2 Англия

    • Испания 2:1 Англия

    • Нидерланды 1:2 Англия

    Личные встречи

    Англия уверенно играет против Финляндии в последние годы, не проигрывая в восьми последних матчах против этого соперника. В последней встрече в рамках Лиги наций, состоявшейся 10 сентября 2024 года, Англия одержала победу со счетом 2:0. История личных встреч показывает преимущество Англии, которая регулярно забивает и демонстрирует устойчивую игру в обороне.

    • Лига наций (10.09.2024): Англия 2:0 Финляндия

    • Чемпионат мира (24.03.2001): Англия 2:1 Финляндия

    • Чемпионат мира (11.10.2000): Финляндия 0:0 Англия

    • Товарищеский матч (03.06.1992): Финляндия 1:2 Англия

    Статистика

    Финляндия:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

    Англия:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения

    Прогноз на матч Финляндия – Англия

    Финляндия испытывает значительные проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних восьми матчей. Англия, несмотря на недавнее поражение, показывает более стабильную игру и уверенно чувствует себя в атаке. Учитывая форму команд и историю личных встреч, ожидается, что Англия продолжит свою успешную серию против Финляндии и одержит победу.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Англии – коэффициент 1.50

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа Англии за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет: 1:3.

    Рекомендация: 1:3 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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