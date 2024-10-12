13 октября 2024 года на «Олимпийском стадионе» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Финляндии и Англии. Обе команды подходят к этой игре с разной формой, что может оказать влияние на исход встречи.
Финляндия
Финляндия находится в сложной ситуации, проиграв три последних матча в рамках Лиги наций. Последняя игра против Ирландии завершилась поражением 1:2, и после трех туров команда остается без набранных очков, занимая последнее место в группе. Лучший бомбардир команды – Теему Пукки, который забил 11 голов в 24 матчах, но в текущем турнире команда испытывает трудности с эффективной атакой. В последних пяти матчах Финляндия забила пять голов, однако пропустила целых тринадцать, что указывает на серьезные проблемы в обороне.
Последние матчи Финляндии:
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Финляндия 1:2 Ирландия
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Англия 2:0 Финляндия
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Греция 3:0 Финляндия
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Шотландия 2:2 Финляндия
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Португалия 4:2 Финляндия
Англия
Англия занимает второе место в группе, набрав шесть очков после трех туров. В последней игре против Греции команда потерпела поражение со счетом 1:2, однако Англия демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в последних четырех матчах Лиги наций. Лучший бомбардир команды – Харри Кейн, который уже забил 28 голов в 32 матчах. В последних пяти матчах Англия забила восемь голов и пропустила пять, показывая более сбалансированную игру по сравнению с Финляндией.
Последние матчи Англии:
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Англия 1:2 Греция
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Англия 2:0 Финляндия
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Ирландия 0:2 Англия
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Испания 2:1 Англия
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Нидерланды 1:2 Англия
Личные встречи
Англия уверенно играет против Финляндии в последние годы, не проигрывая в восьми последних матчах против этого соперника. В последней встрече в рамках Лиги наций, состоявшейся 10 сентября 2024 года, Англия одержала победу со счетом 2:0. История личных встреч показывает преимущество Англии, которая регулярно забивает и демонстрирует устойчивую игру в обороне.
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Лига наций (10.09.2024): Англия 2:0 Финляндия
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Чемпионат мира (24.03.2001): Англия 2:1 Финляндия
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Чемпионат мира (11.10.2000): Финляндия 0:0 Англия
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Товарищеский матч (03.06.1992): Финляндия 1:2 Англия
Статистика
Финляндия:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения
Англия:
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Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения
Прогноз на матч Финляндия – Англия
Финляндия испытывает значительные проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних восьми матчей. Англия, несмотря на недавнее поражение, показывает более стабильную игру и уверенно чувствует себя в атаке. Учитывая форму команд и историю личных встреч, ожидается, что Англия продолжит свою успешную серию против Финляндии и одержит победу.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Англии – коэффициент 1.50
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
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Обе команды забьют – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа Англии за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет: 1:3.
Рекомендация: 1:3 за коэффициент 9.00.