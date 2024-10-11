12 октября 2024 года на стадионе «Дарюса и Гиренаса» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Литвы и Косово. Оба соперника подойдут к этой встрече с разной формой, и эта игра обещает быть интригующей.

Литва

Литва проигрывает в трех последних матчах, что свидетельствует о текущей неустойчивости команды. Последний матч против Румынии завершился поражением со счетом 1:3. За последние пять матчей Литва забила пять голов и пропустила также пять. В команде есть определенные проблемы с обороной, особенно в последних матчах, где они пропускали стабильно. Несмотря на это, Литва забивает в пяти из семи последних матчей, что говорит о потенциале в атаке.

Последние матчи Литвы:

Румыния 3:1 Литва

Литва 0:1 Кипр

Литва 1:1 Эстония (поражение по пенальти)

Латвия 0:2 Литва

Литва 1:0 Гибралтар

Косово

Косово подходит к этому матчу после уверенной победы над Кипром со счетом 4:0. В последних пяти играх команда забила пять голов, но при этом пропустила восемь, что указывает на слабую защиту. Тем не менее, атака Косово способна создавать моменты, и это подтверждается результатами. В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 1,60 гола за игру, а забивает в среднем 1,00 гола.

Последние матчи Косово:

Кипр 0:4 Косово

Косово 0:3 Румыния

Норвегия 3:0 Косово

Венгрия 2:0 Косово

Армения 0:1 Косово

Личные встречи

Команды встречались в товарищеском матче в 2021 году, где Косово одержало убедительную победу со счетом 4:0. Этот результат может повлиять на настрой команд, особенно учитывая уверенность Косово в предыдущей встрече.

Товарищеский матч (24.03.2021): Косово 4:0 Литва

Статистика

Литва:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Косово:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

Прогноз на матч Литва – Косово

Обе команды демонстрируют неустойчивую форму в последних матчах. Литва имеет некоторые проблемы в обороне, но стабильно забивает. Косово, в свою очередь, также имеет слабости в защите, однако показало сильную атаку в последнем матче против Кипра. Учитывая личные встречи и текущую форму, можно ожидать достаточно равную борьбу с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.