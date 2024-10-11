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    • Прогноз на точный счет матча Литва – Косово, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Литва – Косово, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «Дарюса и Гиренаса» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Литвы и Косово. Оба соперника подойдут к этой встрече с разной формой, и эта игра обещает быть интригующей.

    Литва

    Литва проигрывает в трех последних матчах, что свидетельствует о текущей неустойчивости команды. Последний матч против Румынии завершился поражением со счетом 1:3. За последние пять матчей Литва забила пять голов и пропустила также пять. В команде есть определенные проблемы с обороной, особенно в последних матчах, где они пропускали стабильно. Несмотря на это, Литва забивает в пяти из семи последних матчей, что говорит о потенциале в атаке.

    Последние матчи Литвы:

    • Румыния 3:1 Литва

    • Литва 0:1 Кипр

    • Литва 1:1 Эстония (поражение по пенальти)

    • Латвия 0:2 Литва

    • Литва 1:0 Гибралтар

    Косово

    Косово подходит к этому матчу после уверенной победы над Кипром со счетом 4:0. В последних пяти играх команда забила пять голов, но при этом пропустила восемь, что указывает на слабую защиту. Тем не менее, атака Косово способна создавать моменты, и это подтверждается результатами. В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 1,60 гола за игру, а забивает в среднем 1,00 гола.

    Последние матчи Косово:

    • Кипр 0:4 Косово

    • Косово 0:3 Румыния

    • Норвегия 3:0 Косово

    • Венгрия 2:0 Косово

    • Армения 0:1 Косово

    Личные встречи

    Команды встречались в товарищеском матче в 2021 году, где Косово одержало убедительную победу со счетом 4:0. Этот результат может повлиять на настрой команд, особенно учитывая уверенность Косово в предыдущей встрече.

    • Товарищеский матч (24.03.2021): Косово 4:0 Литва

    Статистика

    Литва:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Косово:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

    Прогноз на матч Литва – Косово

    Обе команды демонстрируют неустойчивую форму в последних матчах. Литва имеет некоторые проблемы в обороне, но стабильно забивает. Косово, в свою очередь, также имеет слабости в защите, однако показало сильную атаку в последнем матче против Кипра. Учитывая личные встречи и текущую форму, можно ожидать достаточно равную борьбу с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет: 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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