12 октября 2024 года на стадионе «Дарюса и Гиренаса» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Литвы и Косово. Оба соперника подойдут к этой встрече с разной формой, и эта игра обещает быть интригующей.
Литва
Литва проигрывает в трех последних матчах, что свидетельствует о текущей неустойчивости команды. Последний матч против Румынии завершился поражением со счетом 1:3. За последние пять матчей Литва забила пять голов и пропустила также пять. В команде есть определенные проблемы с обороной, особенно в последних матчах, где они пропускали стабильно. Несмотря на это, Литва забивает в пяти из семи последних матчей, что говорит о потенциале в атаке.
Последние матчи Литвы:
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Румыния 3:1 Литва
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Литва 0:1 Кипр
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Литва 1:1 Эстония (поражение по пенальти)
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Латвия 0:2 Литва
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Литва 1:0 Гибралтар
Косово
Косово подходит к этому матчу после уверенной победы над Кипром со счетом 4:0. В последних пяти играх команда забила пять голов, но при этом пропустила восемь, что указывает на слабую защиту. Тем не менее, атака Косово способна создавать моменты, и это подтверждается результатами. В последних пяти матчах команда пропускает в среднем 1,60 гола за игру, а забивает в среднем 1,00 гола.
Последние матчи Косово:
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Кипр 0:4 Косово
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Косово 0:3 Румыния
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Норвегия 3:0 Косово
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Венгрия 2:0 Косово
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Армения 0:1 Косово
Личные встречи
Команды встречались в товарищеском матче в 2021 году, где Косово одержало убедительную победу со счетом 4:0. Этот результат может повлиять на настрой команд, особенно учитывая уверенность Косово в предыдущей встрече.
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Товарищеский матч (24.03.2021): Косово 4:0 Литва
Статистика
Литва:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения
Косово:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения
Прогноз на матч Литва – Косово
Обе команды демонстрируют неустойчивую форму в последних матчах. Литва имеет некоторые проблемы в обороне, но стабильно забивает. Косово, в свою очередь, также имеет слабости в защите, однако показало сильную атаку в последнем матче против Кипра. Учитывая личные встречи и текущую форму, можно ожидать достаточно равную борьбу с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 1.80
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.