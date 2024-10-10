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    • Прогноз на точный счет матча Чили – Бразилия, Квалификация ЧМ, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Чили – Бразилия, Квалификация ЧМ, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на Эстадио Насьональ состоится матч девятого тура Квалификации ЧМ Южной Америки между сборными Чили и Бразилии. Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд и историю их личных встреч.

    Чили

    Сборная Чили переживает сложные времена в квалификации. Команда проиграла три последних матча, включая недавнюю игру против Боливии (1:2). В последних пяти матчах чилийцы забили всего один гол, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Оборона также не демонстрирует уверенной игры – шесть пропущенных мячей за этот же период. Лучший бомбардир команды – Эдуардо Варгас, который забил три гола в восьми матчах.

    Последние матчи Чили:

    • Чили 1:2 Боливия

    • Аргентина 3:0 Чили

    • Канада 0:0 Чили

    • Чили 0:1 Аргентина

    • Перу 0:0 Чили

    Бразилия

    Сборная Бразилии также испытывает сложности в последних играх, особенно в выездных матчах. Бразильцы проиграли три последних матча на выезде, включая встречу с Парагваем (0:1). Несмотря на это, команда обладает мощным атакующим потенциалом и в последних пяти матчах забила шесть голов. В обороне Бразилия выглядит более уверенно, пропустив всего три гола за тот же период. Лучший бомбардир команды – Родриго, забивший пять голов в двадцати матчах.

    Последние матчи Бразилии:

    • Парагвай 1:0 Бразилия

    • Бразилия 1:0 Эквадор

    • Уругвай 0:0 Бразилия (по пенальти 4:2)

    • Бразилия 1:1 Колумбия

    • Парагвай 1:4 Бразилия

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу сборной Бразилии, которая побеждала Чили в последних четырех играх. В этих матчах бразильцы не пропускали голов, что подчеркивает их доминирование в противостоянии. Последняя встреча между командами состоялась 25 марта 2022 года, и тогда Бразилия уверенно выиграла со счетом 4:0. Несмотря на это, Чили на домашнем поле всегда старается навязать борьбу, и матч обещает быть непростым.

    • Квалификация ЧМ. 25.03.2022: Бразилия 4:0 Чили

    • Квалификация ЧМ. 03.09.2021: Чили 0:1 Бразилия

    • Кубок Америки. 03.07.2021: Бразилия 1:0 Чили

    Чили:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

    Бразилия:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

    Прогноз на матч Чили – Бразилия

    Бразилия выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их лучшую форму и успешные выступления в личных встречах против Чили. Чилийцы испытывают трудности в атаке и обороне, что делает их уязвимыми перед бразильской сборной. Ожидается, что бразильцы сумеют воспользоваться слабостями соперника и одержат победу, вероятно, не пропустив голов.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Бразилии – коэффициент 1.50

    • Бразилия не пропустит – коэффициент 1.90

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Бразилии за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Бразилии со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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