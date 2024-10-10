11 октября 2024 года на Эстадио Насьональ состоится матч девятого тура Квалификации ЧМ Южной Америки между сборными Чили и Бразилии. Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд и историю их личных встреч.
Чили
Сборная Чили переживает сложные времена в квалификации. Команда проиграла три последних матча, включая недавнюю игру против Боливии (1:2). В последних пяти матчах чилийцы забили всего один гол, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Оборона также не демонстрирует уверенной игры – шесть пропущенных мячей за этот же период. Лучший бомбардир команды – Эдуардо Варгас, который забил три гола в восьми матчах.
Последние матчи Чили:
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Чили 1:2 Боливия
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Аргентина 3:0 Чили
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Канада 0:0 Чили
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Чили 0:1 Аргентина
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Перу 0:0 Чили
Бразилия
Сборная Бразилии также испытывает сложности в последних играх, особенно в выездных матчах. Бразильцы проиграли три последних матча на выезде, включая встречу с Парагваем (0:1). Несмотря на это, команда обладает мощным атакующим потенциалом и в последних пяти матчах забила шесть голов. В обороне Бразилия выглядит более уверенно, пропустив всего три гола за тот же период. Лучший бомбардир команды – Родриго, забивший пять голов в двадцати матчах.
Последние матчи Бразилии:
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Парагвай 1:0 Бразилия
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Бразилия 1:0 Эквадор
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Уругвай 0:0 Бразилия (по пенальти 4:2)
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Бразилия 1:1 Колумбия
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Парагвай 1:4 Бразилия
Личные встречи
История личных встреч говорит в пользу сборной Бразилии, которая побеждала Чили в последних четырех играх. В этих матчах бразильцы не пропускали голов, что подчеркивает их доминирование в противостоянии. Последняя встреча между командами состоялась 25 марта 2022 года, и тогда Бразилия уверенно выиграла со счетом 4:0. Несмотря на это, Чили на домашнем поле всегда старается навязать борьбу, и матч обещает быть непростым.
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Квалификация ЧМ. 25.03.2022: Бразилия 4:0 Чили
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Квалификация ЧМ. 03.09.2021: Чили 0:1 Бразилия
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Кубок Америки. 03.07.2021: Бразилия 1:0 Чили
Чили:
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Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения
Бразилия:
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
Прогноз на матч Чили – Бразилия
Бразилия выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их лучшую форму и успешные выступления в личных встречах против Чили. Чилийцы испытывают трудности в атаке и обороне, что делает их уязвимыми перед бразильской сборной. Ожидается, что бразильцы сумеют воспользоваться слабостями соперника и одержат победу, вероятно, не пропустив голов.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Бразилии – коэффициент 1.50
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Бразилия не пропустит – коэффициент 1.90
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Бразилии за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Бразилии со счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 за коэффициент 7.50.