11 октября 2024 года на Эстадио Насьональ состоится матч девятого тура Квалификации ЧМ Южной Америки между сборными Чили и Бразилии. Матч обещает быть напряженным, учитывая текущую форму обеих команд и историю их личных встреч.

Чили

Сборная Чили переживает сложные времена в квалификации. Команда проиграла три последних матча, включая недавнюю игру против Боливии (1:2). В последних пяти матчах чилийцы забили всего один гол, что говорит о серьезных проблемах в атаке. Оборона также не демонстрирует уверенной игры – шесть пропущенных мячей за этот же период. Лучший бомбардир команды – Эдуардо Варгас, который забил три гола в восьми матчах.

Последние матчи Чили:

Чили 1:2 Боливия

Аргентина 3:0 Чили

Канада 0:0 Чили

Чили 0:1 Аргентина

Перу 0:0 Чили

Бразилия

Сборная Бразилии также испытывает сложности в последних играх, особенно в выездных матчах. Бразильцы проиграли три последних матча на выезде, включая встречу с Парагваем (0:1). Несмотря на это, команда обладает мощным атакующим потенциалом и в последних пяти матчах забила шесть голов. В обороне Бразилия выглядит более уверенно, пропустив всего три гола за тот же период. Лучший бомбардир команды – Родриго, забивший пять голов в двадцати матчах.

Последние матчи Бразилии:

Парагвай 1:0 Бразилия

Бразилия 1:0 Эквадор

Уругвай 0:0 Бразилия (по пенальти 4:2)

Бразилия 1:1 Колумбия

Парагвай 1:4 Бразилия

Личные встречи

История личных встреч говорит в пользу сборной Бразилии, которая побеждала Чили в последних четырех играх. В этих матчах бразильцы не пропускали голов, что подчеркивает их доминирование в противостоянии. Последняя встреча между командами состоялась 25 марта 2022 года, и тогда Бразилия уверенно выиграла со счетом 4:0. Несмотря на это, Чили на домашнем поле всегда старается навязать борьбу, и матч обещает быть непростым.

Квалификация ЧМ. 25.03.2022: Бразилия 4:0 Чили

Квалификация ЧМ. 03.09.2021: Чили 0:1 Бразилия

Кубок Америки. 03.07.2021: Бразилия 1:0 Чили

Чили:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

Бразилия:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Прогноз на матч Чили – Бразилия

Бразилия выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их лучшую форму и успешные выступления в личных встречах против Чили. Чилийцы испытывают трудности в атаке и обороне, что делает их уязвимыми перед бразильской сборной. Ожидается, что бразильцы сумеют воспользоваться слабостями соперника и одержат победу, вероятно, не пропустив голов.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Бразилии – коэффициент 1.50

Бразилия не пропустит – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Бразилии за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Бразилии со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 за коэффициент 7.50.