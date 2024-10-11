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  • Чили – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

Чили – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2024

11 октября 2024, 01:50
Чили
11.10.2024, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бразилия
2' Э. Варгас
45+1' И. Жезус 89' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЛЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
(К) ЦЗ
8
Фелипе Лойола
ПЗ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
11
Дарио Осорио
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
(К) ПЗ
18
Андре
ОП
20
Лукас Пакета
АП
20
Савиньо
ПВ
10
Родриго
ПВ
10
Рафинья
ПВ
26
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Чили
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
3
Marcelo Morales
ЦЗ
20
Уильямс Аларкон
ЦП
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
16
Гонсало Тапиа
ЦФ
Бразилия
12
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жерсон
ЦП
5
Андреас Перейра
АП
20
Луис Энрике
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Кортес
6
Галдамес
22
Кушчевич
3
Марипан
8
Лойола
18
Эчеверрия
15
Вальдес
8
Павес
11
Осорио
11
Варгас
11
Давила
4-1-3-2
23
Эдерсон
13
Данило
4
Маркиньос
3
Габриэль
16
Абнер
18
Андре
10
Рафинья
20
Пакета
10
Родриго
26
Жезус
20
Савиньо
6
Галдамес
3
3
6
Галдамес
8
Павес
20
Аларкон
20
Аларкон
8
Павес
11
Варгас
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Варгас
15
Вальдес
16
Тапиа
16
Тапиа
15
Вальдес
18
Андре
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
18
Андре
20
Пакета
7
Жерсон
7
Жерсон
20
Пакета
16
Абнер
22
Мартинелли
22
Мартинелли
16
Абнер
20
Савиньо
20
Энрике
20
Энрике
20
Савиньо
26
Жезус
9
Эндрик
9
Эндрик
26
Жезус
Остались в запасе
Чили
Бразилия
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Остались в запасе
12
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Чили - Бразилия
2
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
233
594
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
90
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча Чили против Бразилии, 9-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чили – Бразилия

Чили – Бразилия смотреть онлайн 11 октября

Источник: «Бомбардир»
Бразилия Чили
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