11.10.2024, пятница, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Чили
Чили
4-1-2-1-2
23
Кортес
6
Галдамес
22
Кушчевич
3
Марипан
8
Лойола
18
Эчеверрия
15
Вальдес
8
Павес
11
Осорио
11
Варгас
11
Давила
4-1-3-2
23
Эдерсон
13
Данило
4
Маркиньос
3
Габриэль
16
Абнер
18
Андре
10
Рафинья
20
Пакета
10
Родриго
26
Жезус
20
Савиньо
6
Галдамес
3
3
6
Галдамес
8
Павес
20
Аларкон
20
Аларкон
8
Павес
11
Варгас
9
Паласиос
9
Паласиос
11
Варгас
15
Вальдес
16
Тапиа
16
Тапиа
15
Вальдес
18
Андре
8
Гимарайнс
8
Гимарайнс
18
Андре
20
Пакета
7
Жерсон
7
Жерсон
20
Пакета
16
Абнер
22
Мартинелли
22
Мартинелли
16
Абнер
20
Савиньо
20
Энрике
20
Энрике
20
Савиньо
26
Жезус
9
Эндрик
9
Эндрик
26
Жезус
Остались в запасе
Чили
Бразилия
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Vicente Reyes
ВР
22
Matías Zaldivia
ЦЗ
2
Фабиан Ормасабаль
ЦЗ
11
Luciano Cabral
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ПВ
12
Лоуренс Вигуру
ЦФ
7
Лукас Сепеда
ЦФ
Остались в запасе
12
Бенто
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
5
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Чили - Бразилия
2
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
233
594
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
90
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча Чили против Бразилии, 9-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября 2024 в 03:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чили – Бразилия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»