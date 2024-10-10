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    • Прогноз на точный счет матча Чехия – Албания, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Чехия – Албания, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на стадионе epet ARENA состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Чехии и Албании. Ожидается интересное противостояние, учитывая последние результаты команд и их историю личных встреч.

    Чехия

    Сборная Чехии продолжает демонстрировать нестабильные результаты в Лиге наций. В последних пяти играх они сумели забить семь голов, однако пропустили при этом одиннадцать мячей. Особенно стоит отметить их слабую игру в обороне – Чехия пропускает в каждом из последних девяти матчей. В атаке команда, тем не менее, действует стабильно, забивая в 12 последних встречах подряд.

    Последние матчи Чехии:

    • Чехия 3:2 Украина

    • Грузия 4:1 Чехия

    • Чехия 1:2 Турция

    • Грузия 1:1 Чехия

    • Португалия 2:1 Чехия

    Албания

    Сборная Албании в последних матчах также столкнулась с трудностями. Команда проиграла три из пяти последних игр, в том числе последний матч против Грузии со счeтом 0:1. Албания пропускает в каждом из последних шести матчей, но в то же время они могут похвастаться способностью забивать, что подтверждается пятью голами в последних пяти встречах. Команда показывает волевую игру, но пока не удаeтся стабильно защищаться от атак соперников.

    Последние матчи Албании:

    • Албания 0:1 Грузия

    • Украина 1:2 Албания

    • Албания 0:1 Испания

    • Хорватия 2:2 Албания

    • Италия 2:1 Албания

    Личные встречи

    В последних трeх личных встречах команды демонстрировали равную борьбу, но преимущество было на стороне Албании, которая одержала убедительную победу в отборочном матче Чемпионата Европы в октябре 2023 года со счeтом 3:0. Тем не менее, предыдущие игры завершились ничьей или победой Чехии, что говорит о непредсказуемости данного противостояния.

    • Чемпионат Европы. Квалификация. 12.10.2023: Албания 3–0 Чехия

    • Чемпионат Европы. Квалификация. 07.09.2023: Чехия 1–1 Албания

    • Товарищеские матчи (сборные). 08.06.2021: Чехия 3–1 Албания

    Чехия:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Албания:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Прогноз на матч Чехия – Албания

    Чехия будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками после серии неудач, однако их оборона остаeтся крайне уязвимой. Албания, в свою очередь, способна воспользоваться проблемами соперника и постарается продолжить забивную серию. Ожидается равная игра с обилием атак, и обе команды, скорее всего, сумеют отличиться.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    • Ничья – коэффициент 3.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.50.

    Источник: «Бомбардир»

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