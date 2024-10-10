11 октября 2024 года на стадионе epet ARENA состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Чехии и Албании. Ожидается интересное противостояние, учитывая последние результаты команд и их историю личных встреч.

Чехия

Сборная Чехии продолжает демонстрировать нестабильные результаты в Лиге наций. В последних пяти играх они сумели забить семь голов, однако пропустили при этом одиннадцать мячей. Особенно стоит отметить их слабую игру в обороне – Чехия пропускает в каждом из последних девяти матчей. В атаке команда, тем не менее, действует стабильно, забивая в 12 последних встречах подряд.

Последние матчи Чехии:

Чехия 3:2 Украина

Грузия 4:1 Чехия

Чехия 1:2 Турция

Грузия 1:1 Чехия

Португалия 2:1 Чехия

Албания

Сборная Албании в последних матчах также столкнулась с трудностями. Команда проиграла три из пяти последних игр, в том числе последний матч против Грузии со счeтом 0:1. Албания пропускает в каждом из последних шести матчей, но в то же время они могут похвастаться способностью забивать, что подтверждается пятью голами в последних пяти встречах. Команда показывает волевую игру, но пока не удаeтся стабильно защищаться от атак соперников.

Последние матчи Албании:

Албания 0:1 Грузия

Украина 1:2 Албания

Албания 0:1 Испания

Хорватия 2:2 Албания

Италия 2:1 Албания

Личные встречи

В последних трeх личных встречах команды демонстрировали равную борьбу, но преимущество было на стороне Албании, которая одержала убедительную победу в отборочном матче Чемпионата Европы в октябре 2023 года со счeтом 3:0. Тем не менее, предыдущие игры завершились ничьей или победой Чехии, что говорит о непредсказуемости данного противостояния.

Чемпионат Европы. Квалификация. 12.10.2023: Албания 3–0 Чехия

Чемпионат Европы. Квалификация. 07.09.2023: Чехия 1–1 Албания

Товарищеские матчи (сборные). 08.06.2021: Чехия 3–1 Албания

Чехия:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Албания:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Прогноз на матч Чехия – Албания

Чехия будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками после серии неудач, однако их оборона остаeтся крайне уязвимой. Албания, в свою очередь, способна воспользоваться проблемами соперника и постарается продолжить забивную серию. Ожидается равная игра с обилием атак, и обе команды, скорее всего, сумеют отличиться.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Ничья – коэффициент 3.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится ничья 2:2.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.50.