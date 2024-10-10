11 октября 2024 года на стадионе epet ARENA состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Чехии и Албании. Ожидается интересное противостояние, учитывая последние результаты команд и их историю личных встреч.
Чехия
Сборная Чехии продолжает демонстрировать нестабильные результаты в Лиге наций. В последних пяти играх они сумели забить семь голов, однако пропустили при этом одиннадцать мячей. Особенно стоит отметить их слабую игру в обороне – Чехия пропускает в каждом из последних девяти матчей. В атаке команда, тем не менее, действует стабильно, забивая в 12 последних встречах подряд.
Последние матчи Чехии:
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Чехия 3:2 Украина
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Грузия 4:1 Чехия
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Чехия 1:2 Турция
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Грузия 1:1 Чехия
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Португалия 2:1 Чехия
Албания
Сборная Албании в последних матчах также столкнулась с трудностями. Команда проиграла три из пяти последних игр, в том числе последний матч против Грузии со счeтом 0:1. Албания пропускает в каждом из последних шести матчей, но в то же время они могут похвастаться способностью забивать, что подтверждается пятью голами в последних пяти встречах. Команда показывает волевую игру, но пока не удаeтся стабильно защищаться от атак соперников.
Последние матчи Албании:
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Албания 0:1 Грузия
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Украина 1:2 Албания
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Албания 0:1 Испания
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Хорватия 2:2 Албания
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Италия 2:1 Албания
Личные встречи
В последних трeх личных встречах команды демонстрировали равную борьбу, но преимущество было на стороне Албании, которая одержала убедительную победу в отборочном матче Чемпионата Европы в октябре 2023 года со счeтом 3:0. Тем не менее, предыдущие игры завершились ничьей или победой Чехии, что говорит о непредсказуемости данного противостояния.
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Чемпионат Европы. Квалификация. 12.10.2023: Албания 3–0 Чехия
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Чемпионат Европы. Квалификация. 07.09.2023: Чехия 1–1 Албания
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Товарищеские матчи (сборные). 08.06.2021: Чехия 3–1 Албания
Чехия:
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Албания:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Прогноз на матч Чехия – Албания
Чехия будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками после серии неудач, однако их оборона остаeтся крайне уязвимой. Албания, в свою очередь, способна воспользоваться проблемами соперника и постарается продолжить забивную серию. Ожидается равная игра с обилием атак, и обе команды, скорее всего, сумеют отличиться.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 1.80
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Ничья – коэффициент 3.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится ничья 2:2.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 13.50.