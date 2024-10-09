10 октября 2024 года на стадионе Божик Арена состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Израиля и Франции. Обе команды имеют свои особенности в игре, и предстоящий матч станет испытанием на прочность для обеих сторон.

Израиль

Сборная Израиля находится в сложной ситуации: команда проигрывает в трех последних матчах дома и испытывает проблемы в обороне, пропуская в шести последних матчах подряд. В последних пяти играх израильтяне пропустили 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за игру. Однако в атаке команда демонстрирует уверенные действия, забив семь мячей в последних пяти встречах, что составляет в среднем 1.40 гола за игру. В недавнем матче против Италии Израиль уступил со счетом 1:2, но сумел показать достойное сопротивление.

Последние матчи Израиля:

Израиль 1:2 Италия

Бельгия 3:1 Израиль

Беларусь 0:4 Израиль

Венгрия 3:0 Израиль

Израиль 1:4 Исландия

Франция

Сборная Франции выглядит стабильнее, хотя и не обошлась без проблем в последних матчах. Команда не проигрывает в пяти из семи последних выездных встреч в рамках Лиги наций. В последних пяти играх Франция забила пять голов и пропустила столько же. В недавнем матче против Бельгии французам удалось добиться победы со счетом 2:0, что демонстрирует улучшение игры в защите и способность контролировать игру.

Последние матчи Франции:

Франция 2:0 Бельгия

Франция 1:3 Италия

Испания 2:1 Франция

Португалия 0:0 Франция (победа по пенальти 5:3)

Франция 1:0 Бельгия

Личные встречи

В личных встречах явное преимущество на стороне Франции, которая не проигрывает Израилю в последних шести играх. В прошлом очном противостоянии, которое состоялось в рамках Чемпионата Европы, Франция одержала уверенную победу со счетом 3:0. История встреч говорит о том, что французам удается успешно противостоять атаке Израиля, сохраняя преимущество на протяжении всего матча.

Последние матчи личных встреч:

Израиль 1:1 Франция (30 марта 2005)

Франция 0:0 Израиль (4 сентября 2004)

Франция 3:0 Израиль (11 октября 2003)

Израиль 1:2 Франция (2 апреля 2003)

Франция 2:0 Израиль (15 ноября 1995)

Статистика

Израиль:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

Франция:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

Прогноз на матч Израиль – Франция

С учетом текущей формы обеих команд, Франция выглядит фаворитом предстоящего матча. Несмотря на проблемы в атаке, французы показывают стабильную игру в обороне, что должно позволить им контролировать ход встречи. Израиль, несмотря на свои атакующие возможности, продолжает испытывать трудности в защите, что может сыграть на руку Франции. Ожидается, что Франция добьется победы, используя свои сильные стороны в обороне и организованной атаке.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Франции – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Франции со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу Франции за коэффициент 6.50.