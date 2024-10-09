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    • Прогноз на точный счет матча Израиль – Франция, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Израиль – Франция, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе Божик Арена состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Израиля и Франции. Обе команды имеют свои особенности в игре, и предстоящий матч станет испытанием на прочность для обеих сторон.

    Израиль

    Сборная Израиля находится в сложной ситуации: команда проигрывает в трех последних матчах дома и испытывает проблемы в обороне, пропуская в шести последних матчах подряд. В последних пяти играх израильтяне пропустили 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за игру. Однако в атаке команда демонстрирует уверенные действия, забив семь мячей в последних пяти встречах, что составляет в среднем 1.40 гола за игру. В недавнем матче против Италии Израиль уступил со счетом 1:2, но сумел показать достойное сопротивление.

    Последние матчи Израиля:

    • Израиль 1:2 Италия

    • Бельгия 3:1 Израиль

    • Беларусь 0:4 Израиль

    • Венгрия 3:0 Израиль

    • Израиль 1:4 Исландия

    Франция

    Сборная Франции выглядит стабильнее, хотя и не обошлась без проблем в последних матчах. Команда не проигрывает в пяти из семи последних выездных встреч в рамках Лиги наций. В последних пяти играх Франция забила пять голов и пропустила столько же. В недавнем матче против Бельгии французам удалось добиться победы со счетом 2:0, что демонстрирует улучшение игры в защите и способность контролировать игру.

    Последние матчи Франции:

    • Франция 2:0 Бельгия

    • Франция 1:3 Италия

    • Испания 2:1 Франция

    • Португалия 0:0 Франция (победа по пенальти 5:3)

    • Франция 1:0 Бельгия

    Личные встречи

    В личных встречах явное преимущество на стороне Франции, которая не проигрывает Израилю в последних шести играх. В прошлом очном противостоянии, которое состоялось в рамках Чемпионата Европы, Франция одержала уверенную победу со счетом 3:0. История встреч говорит о том, что французам удается успешно противостоять атаке Израиля, сохраняя преимущество на протяжении всего матча.

    Последние матчи личных встреч:

    • Израиль 1:1 Франция (30 марта 2005)

    • Франция 0:0 Израиль (4 сентября 2004)

    • Франция 3:0 Израиль (11 октября 2003)

    • Израиль 1:2 Франция (2 апреля 2003)

    • Франция 2:0 Израиль (15 ноября 1995)

    Статистика

    Израиль:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

    Франция:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Прогноз на матч Израиль – Франция

    С учетом текущей формы обеих команд, Франция выглядит фаворитом предстоящего матча. Несмотря на проблемы в атаке, французы показывают стабильную игру в обороне, что должно позволить им контролировать ход встречи. Израиль, несмотря на свои атакующие возможности, продолжает испытывать трудности в защите, что может сыграть на руку Франции. Ожидается, что Франция добьется победы, используя свои сильные стороны в обороне и организованной атаке.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Франции – коэффициент 1.75

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Франции со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Франции за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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