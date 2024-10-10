Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Израиль – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Израиль – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 20:35
Израиль
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 3 тур
1 : 4
Завершен
Франция
24' О. Гандельман
7' Э. Камавинга 28' К. Нкунку 87' М. Гендузи 89' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
(К) ВР
6
Омри Гандельман
ЦЗ
5
Идан Начмиас
ЦЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
(К) ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Израиль
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
20
Денни Гроппер
ЛЗ
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
17
Анан Халаили
ПВ
15
Эльель Перец
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-2-2-1
18
Глазер
6
Гандельман
5
Начмиас
4
Балтакса
17
Фейнгольд
22
Жабер
16
Абу Фани
11
Азиза
11
Глух
20
Абада
9
Барибо
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Салиба
15
Конате
5
Кунде
19
Эрнандес
8
Чуамени
6
Камавинга
11
Олисе
7
Дембеле
12
Муани
7
Нкунку
22
Жабер
20
Гроппер
20
Гроппер
22
Жабер
16
Абу Фани
21
21
16
Абу Фани
11
Азиза
10
Битон
10
Битон
11
Азиза
6
Гандельман
8
Перец
8
Перец
6
Гандельман
9
Барибо
17
Халаили
17
Халаили
9
Барибо
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
8
Чуамени
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
8
Чуамени
7
Нкунку
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Нкунку
6
Камавинга
19
Фофана
19
Фофана
6
Камавинга
11
Олисе
12
Барколя
12
Барколя
11
Олисе
Остались в запасе
Израиль
Франция
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Израиль - Франция
1
Всего ударов по воротам
1
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
8
11
Офсайды
1
0
Количество передач
335
698
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
0
6

Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Франции, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Франция

Израиль – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Франция Израиль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
9
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+