10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 3 тур
Лига наций, группа A2, 3 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Израиль
Израиль
4-1-2-2-1
18
Глазер
6
Гандельман
5
Начмиас
4
Балтакса
17
Фейнгольд
22
Жабер
16
Абу Фани
11
Азиза
11
Глух
20
Абада
9
Барибо
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Салиба
15
Конате
5
Кунде
19
Эрнандес
8
Чуамени
6
Камавинга
11
Олисе
7
Дембеле
12
Муани
7
Нкунку
22
Жабер
20
Гроппер
20
Гроппер
22
Жабер
16
Абу Фани
21
21
16
Абу Фани
11
Азиза
10
Битон
10
Битон
11
Азиза
6
Гандельман
8
Перец
8
Перец
6
Гандельман
9
Барибо
17
Халаили
17
Халаили
9
Барибо
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
8
Чуамени
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
8
Чуамени
7
Нкунку
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Нкунку
6
Камавинга
19
Фофана
19
Фофана
6
Камавинга
11
Олисе
12
Барколя
12
Барколя
11
Олисе
Остались в запасе
Израиль
Франция
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
18
Шариф Каюф
ВР
23
Йоав Герафи
ВР
12
Дорон Лейднер
ЛЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
16
Гавриэль Каничовски
АП
7
Рамзи Сафури
АП
15
Эльель Перец
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
4
Лоик Баде
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Израиль - Франция
1
Всего ударов по воротам
1
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
8
11
Офсайды
1
0
Количество передач
335
698
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Франции, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Франция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»