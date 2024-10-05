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    • «Балтика» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 13 тура Первой лиги, 6 октября

    «Балтика» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 13 тура Первой лиги, 6 октября

    В воскресенье, 6 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Нефтехимик». Игра состоится в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

    «Балтика»

    Команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и располагается на 5-й позиции. «Балтика» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 12:9.

    Последние результаты «Балтики»:

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» набрал 16 очков и занимает 10-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 11:13.

    Предыдущие результаты «Нефтехимика»:

    Очные встречи в Первой лиге

    • 29.04.23 «Нефтехимик» – «Балтика» – 0:0;
    • 09.10.22 «Балтика» – «Нефтехимик» – 2:2;
    • 17.11.21 «Нефтехимик» – «Балтика» – 0:0;
    • 08.08.21 «Балтика» – «Нефтехимик» – 0:0;
    • 28.04.21 «Нефтехимик» – «Балтика» – 2:1.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Нефтехимик»

    Матчи команд всегда проходят в упорной борьбе, предстоящая игра не станет исключением. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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