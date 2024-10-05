В воскресенье, 6 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Нефтехимик». Игра состоится в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и располагается на 5-й позиции. «Балтика» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 12:9.

Последние результаты «Балтики»:

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 16 очков и занимает 10-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 11:13.

Предыдущие результаты «Нефтехимика»:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Балтика» – «Нефтехимик»

Матчи команд всегда проходят в упорной борьбе, предстоящая игра не станет исключением. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.