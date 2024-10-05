В воскресенье, 6 октября, в 13-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Нефтехимик». Игра состоится в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).
«Балтика»
Команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и располагается на 5-й позиции. «Балтика» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 12:9.
Последние результаты «Балтики»:
- 29.09.24 «Чайка» – «Балтика» – 0:1;
- 25.09.24 «Луки-Энергия» – «Балтика» – 1:1 (пен. 1:3);
- 21.09.24 «Балтика» – «Арсенал» – 0:0.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» набрал 16 очков и занимает 10-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 11:13.
Предыдущие результаты «Нефтехимика»:
- 29.09.24 «Нефтехимик» – «Родина» – 2:1;
- 25.09.24 «Композит» – «Нефтехимик» – 0:0 (пен. 4:2);
- 21.09.24 «Нефтехимик» – «Алания» – 0:0.
Очные встречи в Первой лиге
- 29.04.23 «Нефтехимик» – «Балтика» – 0:0;
- 09.10.22 «Балтика» – «Нефтехимик» – 2:2;
- 17.11.21 «Нефтехимик» – «Балтика» – 0:0;
- 08.08.21 «Балтика» – «Нефтехимик» – 0:0;
- 28.04.21 «Нефтехимик» – «Балтика» – 2:1.
Прогноз на матч «Балтика» – «Нефтехимик»
Матчи команд всегда проходят в упорной борьбе, предстоящая игра не станет исключением. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.60.