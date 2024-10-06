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  • «Балтика» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Балтика» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:50
Балтика
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
99
Лисакович
14
Аппаев
4-1-3-2
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
7
Джамилов
10
Петров
59
Аванесян
59
Аванесян
10
Петров
17
Саусь
18
Титков
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Нефтехимика», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Нефтехимик»

«Балтика» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Балтика
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