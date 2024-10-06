Составы команд
Балтика
Балтика
3-1-2-2-2
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
99
Лисакович
14
Аппаев
4-1-3-2
66
Янович
17
Валиахметов
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Шильцов
7
Джамилов
10
Петров
59
Аванесян
59
Аванесян
10
Петров
17
Саусь
18
Титков
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
17
Ковалев
17
Ковалев
19
Пряхин
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Нефтехимика», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»