5 октября 2024 года на стадионе «Ника» состоится матч девятого тура Премьер-лиги Украины между «Александрией» и «Рухом». Обе команды показывают стабильные результаты и стремятся закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

«Александрия»

«Александрия» проводит хороший сезон и занимает 2-е место в Премьер-лиге, набрав 19 очков после 7 туров. Команда уверенно играет в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах, и поддерживает стабильный атакующий темп, забив 6 мячей за аналогичный период. «Александрия» не проигрывает в 12 последних матчах и не пропускает в 3 последних встречах, что свидетельствует о крепкой защите. Лидером нападения является Александр Филиппов, который стабильно забивает и демонстрирует хорошую форму.

Последние матчи «Александрии»:

«Рух» занимает 6-е место после 7 туров и демонстрирует уверенную игру в обороне. Команда не пропускает в последних 5 матчах, что позволяет ей сохранять хорошие позиции в таблице. В атаке «Рух» также стабилен: 8 забитых мячей за последние 5 встреч. В последних трех матчах команда играет вничью, что указывает на их осторожный подход и дисциплинированную защиту. Лучший бомбардир – Игорь Краснопир, который уже забил 4 гола в текущем сезоне.

Последние матчи «Руха»:

Личные встречи

Личные встречи показывают, что команды часто играют вничью. Из последних 7 матчей между «Александрией» и «Рухом» 5 завершились вничью. Это указывает на то, что команды хорошо знакомы друг с другом и предпочитают осторожный футбол, особенно в ответственных играх.

Статистика

«Александрия»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Рух»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 0 голов

2 победы и 3 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Александрия» – «Рух»

Матч обещает быть упорным и низкорезультативным, так как обе команды показывают отличную оборонительную игру в текущем сезоне. «Александрия» имеет небольшое преимущество благодаря своему статусу хозяев и положению в таблице, однако «Рух» также демонстрирует впечатляющую стабильность. Ожидается упорная борьба с минимальным количеством голевых моментов. Вероятнее всего, встреча завершится ничейным результатом или минимальной победой одной из команд.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм и оборонительной игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Рекомендация: 0:0 за коэффициент 7.00.