Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 14:20
Александрия
05.10.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Рух
88' А. Филиппов
90+6' И. Краснопир (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
8
Смирный
21
Беляев
5
Калюжный
6
Ковалец
55
Альвина
9
Филиппов
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
10
Притула
70
Климчук
95
Краснопир
9
Филиппов
22
Скорко
22
Скорко
9
Филиппов
55
Альвина
23
Копина
23
Копина
55
Альвина
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
21
Беляев
8
Костышин
8
Костышин
21
Беляев
Семотюк
73
Лях
73
Лях
Семотюк
10
Притула
91
Семотюк
91
Семотюк
10
Притула
70
Климчук
11
Квасница
11
Квасница
70
Климчук
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
Александрия
Рух
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Александрия - Рух
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Руха», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Рух»

«Александрия» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+