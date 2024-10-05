05.10.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
8
Смирный
21
Беляев
5
Калюжный
6
Ковалец
55
Альвина
9
Филиппов
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
10
Притула
70
Климчук
95
Краснопир
9
Филиппов
22
Скорко
22
Скорко
9
Филиппов
55
Альвина
23
Копина
23
Копина
55
Альвина
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
21
Беляев
8
Костышин
8
Костышин
21
Беляев
Семотюк
73
Лях
73
Лях
Семотюк
10
Притула
91
Семотюк
91
Семотюк
10
Притула
70
Климчук
11
Квасница
11
Квасница
70
Климчук
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
Остались в запасе
Александрия
Рух
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Александрия - Рух
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Руха», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»