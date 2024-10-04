5 октября 2024 года на стадионе «Al Awal Park at King Saud University» пройдет матч шестого тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Орубой». Хозяева демонстрируют стабильную игру и находятся в верхней части турнирной таблицы, в то время как гости пытаются закрепиться в середине.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» показывает отличные результаты в текущем сезоне, занимая 4-е место после 5 туров. Команда стабильно набирает очки и не проигрывает в последних 15 матчах чемпионата, что говорит о высоком уровне дисциплины и сыгранности. В прошлом туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Вахду» со счетом 2:0. Криштиану Роналду – главный бомбардир команды, на его счету уже 7 мячей в текущем сезоне. Атакующая линия хозяев выглядит убедительно, в 5 последних матчах команда забила 10 голов. В то же время защита действует надежно, пропустив всего 3 мяча в этих встречах.

Последние матчи «Аль-Насра»:

«Аль-Оруба»

«Аль-Оруба» на данный момент занимает 10-е место в таблице. Команда добилась важных побед в последних турах, в том числе над «Дамаком» (1:0) и «Аль-Фатехом» (1:0), однако в обороне у гостей остаются проблемы. За 5 предыдущих матчей «Аль-Оруба» пропустила 9 мячей, что делает их уязвимыми против команд с сильной атакой. Тем не менее, они забивают в 4 последних встречах подряд и способны создать моменты у ворот соперника.

Последние матчи «Аль-Орубы»:

Личные встречи

В личных встречах «Аль-Наср» уверенно доминирует. Команда выиграла все 4 последних матча против «Аль-Орубы». В последнем противостоянии, которое состоялось 12 апреля 2016 года в Кубке короля, «Аль-Наср» победил со счетом 3:1. Такие результаты показывают, что «Аль-Наср» умеет эффективно играть против этого соперника и использовать его слабые стороны.

Статистика

«Аль-Наср»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

«Аль-Оруба»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Оруба»

«Аль-Наср» является фаворитом этой встречи благодаря сильной атакующей линии и хорошей защите. Учитывая их текущую форму и уверенную серию без поражений, можно ожидать доминирование хозяев с самого начала. «Аль-Оруба» будет стараться использовать контратаки, но их слабая оборона вряд ли сможет сдержать Криштиану Роналду и его партнеров.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.30

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

«Аль-Наср» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.30.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и доминирования «Аль-Насра» в личных встречах, ожидается уверенная победа хозяев с минимальными шансами для гостей на гол.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 6.50.