05.10.2024, суббота, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
4
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
94
Талиска
7
Роналду
3-5-1-1
1
27
Кандусс
4
Зума
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
7
73
Мухар
11
14
Сери
37
Тельо
9
Боатенг
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
7
Роналду
29
Гариб
29
Гариб
7
Роналду
10
Мане
23
Яхья
23
Яхья
10
Мане
94
Талиска
16
Маран
16
Маран
94
Талиска
13
Аль-Зубайди
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
13
Аль-Зубайди
11
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
11
73
Мухар
80
Аль-Рашиди
80
Аль-Рашиди
73
Мухар
37
Тельо
24
Аль-Роки
24
Аль-Роки
37
Тельо
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Оруба
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
4
Zeyad Al-Hunayti
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Оруба
1
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
627
301
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Оруба», 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Оруба»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»