Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Лечче», Серия А, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Лечче», Серия А, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Фриули» состоится матч 7-го тура Серии А между «Удинезе» и «Лечче». Обе команды находятся в поиске стабильности и пытаются набрать важные очки для улучшения своих позиций в турнирной таблице. «Удинезе» стремится закрепиться в первой десятке, тогда как «Лечче» борется за выход из зоны вылета и постарается добыть долгожданную победу в гостях.

    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает 8-е место с 10 очками после 6 туров. Команда показывает уверенную игру в атаке, особенно на своем поле, где регулярно забивает. Лоренцо Лукка – главный бомбардир команды с 5 голами в 8 матчах, и он будет ключевой фигурой в нападении хозяев. Однако оборона команды вызывает опасения – в последних 5 матчах «Удинезе» пропустил 9 голов, что говорит о нестабильности защитной линии. В предстоящем матче команда постарается улучшить свою игру в обороне и реализовать свои шансы в атаке.

    Последние матчи «Удинезе»:

    • Удинезе 2:3 Интер
    • Удинезе 3:1 Салернитана
    • Рома 3:0 Удинезе
    • Парма 2:3 Удинезе
    • Удинезе 1:0 Комо

    «Лечче»

    «Лечче» занимает 18-е место с 5 очками и пока не может найти свою игру на старте сезона. Команда не побеждает в 3 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего 3 гола за последние 5 игр. Никола Крстович – единственный яркий элемент атаки, на его счету 3 гола в 7 матчах. Основная проблема команды – низкая эффективность в реализации моментов и неустойчивая игра в обороне, что привело к 7 пропущенным мячам за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Лечче»:

    • Милан 3:0 Лечче
    • Лечче 0:2 Сассуоло
    • Лечче 2:2 Парма
    • Торино 0:0 Лечче
    • Лечче 1:0 Кальяри

    Личные встречи

    История очных противостояний указывает на преимущество «Удинезе». В последних матчах дома «Удинезе» не проигрывает в 7 из 9 игр против «Лечче». В прошлом сезоне команды встречались дважды: «Удинезе» одержал победу на выезде (2:0) и сыграл вничью дома (1:1). Это свидетельствует о более стабильной игре «Удинезе» в последних встречах, что может оказать психологическое давление на гостей.

    История личных встреч:

    • Серия А, 13.05.2024: Лечче 0:2 «Удинезе»
    • Серия А, 23.10.2023: «Удинезе» 1:1 Лечче
    • Серия А, 28.04.2023: Лечче 1:0 «Удинезе»
    • Товарищеский матч, 23.12.2022: «Удинезе» 2:0 Лечче
    • Серия А, 04.11.2022: «Удинезе» 1:1 Лечче

    Статистика

    «Удинезе»

    • Средняя результативность: 1.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 6 матчей без поражений дома

    «Лечче»

    • Средняя результативность: 0.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 5 матчей без побед в гостях

    Прогноз на матч «Удинезе» – «Лечче»

    Обе команды испытывают проблемы с обороной, что делает игру открытой и насыщенной моментами. «Удинезе» будет стремиться активно начать матч и использовать свои сильные стороны в атаке, в то время как «Лечче» постарается найти свои шансы на контратаках. Хозяева выглядят предпочтительнее благодаря домашнему преимуществу и лучшей реализации моментов, однако нестабильность в обороне может привести к пропущенным мячам.

    Наиболее вероятный исход – победа «Удинезе» с минимальным перевесом и обмен голами. «Лечче» будет пытаться использовать ошибки соперника, но класс и опыт «Удинезе» должны сыграть решающую роль в этом противостоянии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Удинезе» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается равный по накалу матч, но с преимуществом хозяев. «Удинезе» должен использовать свои шансы и забить, но «Лечче» может ответить одним голом благодаря активной игре в атаке.

    Рекомендация: 2:1 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+