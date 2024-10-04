5 октября на стадионе «Фриули» состоится матч 7-го тура Серии А между «Удинезе» и «Лечче». Обе команды находятся в поиске стабильности и пытаются набрать важные очки для улучшения своих позиций в турнирной таблице. «Удинезе» стремится закрепиться в первой десятке, тогда как «Лечче» борется за выход из зоны вылета и постарается добыть долгожданную победу в гостях.

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 8-е место с 10 очками после 6 туров. Команда показывает уверенную игру в атаке, особенно на своем поле, где регулярно забивает. Лоренцо Лукка – главный бомбардир команды с 5 голами в 8 матчах, и он будет ключевой фигурой в нападении хозяев. Однако оборона команды вызывает опасения – в последних 5 матчах «Удинезе» пропустил 9 голов, что говорит о нестабильности защитной линии. В предстоящем матче команда постарается улучшить свою игру в обороне и реализовать свои шансы в атаке.

Последние матчи «Удинезе»:

Удинезе 2:3 Интер

Удинезе 3:1 Салернитана

Рома 3:0 Удинезе

Парма 2:3 Удинезе

Удинезе 1:0 Комо

«Лечче»

«Лечче» занимает 18-е место с 5 очками и пока не может найти свою игру на старте сезона. Команда не побеждает в 3 последних матчах и демонстрирует слабую результативность – всего 3 гола за последние 5 игр. Никола Крстович – единственный яркий элемент атаки, на его счету 3 гола в 7 матчах. Основная проблема команды – низкая эффективность в реализации моментов и неустойчивая игра в обороне, что привело к 7 пропущенным мячам за последние 5 матчей.

Последние матчи «Лечче»:

Милан 3:0 Лечче

Лечче 0:2 Сассуоло

Лечче 2:2 Парма

Торино 0:0 Лечче

Лечче 1:0 Кальяри

Личные встречи

История очных противостояний указывает на преимущество «Удинезе». В последних матчах дома «Удинезе» не проигрывает в 7 из 9 игр против «Лечче». В прошлом сезоне команды встречались дважды: «Удинезе» одержал победу на выезде (2:0) и сыграл вничью дома (1:1). Это свидетельствует о более стабильной игре «Удинезе» в последних встречах, что может оказать психологическое давление на гостей.

История личных встреч:

Серия А, 13.05.2024: Лечче 0:2 «Удинезе»

Серия А, 23.10.2023: «Удинезе» 1:1 Лечче

Серия А, 28.04.2023: Лечче 1:0 «Удинезе»

Товарищеский матч, 23.12.2022: «Удинезе» 2:0 Лечче

Серия А, 04.11.2022: «Удинезе» 1:1 Лечче

Статистика

«Удинезе»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

6 матчей без поражений дома

«Лечче»

Средняя результативность: 0.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

5 матчей без побед в гостях

Прогноз на матч «Удинезе» – «Лечче»

Обе команды испытывают проблемы с обороной, что делает игру открытой и насыщенной моментами. «Удинезе» будет стремиться активно начать матч и использовать свои сильные стороны в атаке, в то время как «Лечче» постарается найти свои шансы на контратаках. Хозяева выглядят предпочтительнее благодаря домашнему преимуществу и лучшей реализации моментов, однако нестабильность в обороне может привести к пропущенным мячам.

Наиболее вероятный исход – победа «Удинезе» с минимальным перевесом и обмен голами. «Лечче» будет пытаться использовать ошибки соперника, но класс и опыт «Удинезе» должны сыграть решающую роль в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Победа «Удинезе» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Удинезе» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Ожидается равный по накалу матч, но с преимуществом хозяев. «Удинезе» должен использовать свои шансы и забить, но «Лечче» может ответить одним голом благодаря активной игре в атаке.

Рекомендация: 2:1 за коэффициент 8.50.