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  • «Удинезе» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Удинезе» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 14:50
Удинезе
05.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Лечче
75' Д. Земура
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лечче
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
3-3-2-2
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
95
Туре
33
Земура
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
6
Саррага
32
Эккеленкамп
20
Лукка
20
Бреннер
3-3-2-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
6
Башкиротто
44
Пьерре
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
9
Ребич
90
Крстович
25
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
25
Эхизибуе
33
Земура
14
Абанква
14
Абанква
33
Земура
6
Саррага
29
Атта
29
Атта
6
Саррага
20
Лукка
17
17
20
Лукка
20
Бреннер
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Бреннер
44
Пьерре
24
Рафья
24
Рафья
44
Пьерре
20
Рамадани
20
Моренте
20
Моренте
20
Рамадани
24
Жилберт
10
Уден
10
Уден
24
Жилберт
9
Ребич
50
Пьеротти
50
Пьеротти
9
Ребич
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Удинезе - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
437
346
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Лечче», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Лечче»

«Удинезе» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Удинезе
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