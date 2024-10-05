05.10.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-2
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
95
Туре
33
Земура
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
6
Саррага
32
Эккеленкамп
20
Лукка
20
Бреннер
3-3-2-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
6
Башкиротто
44
Пьерре
25
Галло
20
Рамадани
29
Кулибали
9
Ребич
90
Крстович
25
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
25
Эхизибуе
33
Земура
14
Абанква
14
Абанква
33
Земура
6
Саррага
29
Атта
29
Атта
6
Саррага
20
Лукка
17
17
20
Лукка
20
Бреннер
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Бреннер
44
Пьерре
24
Рафья
24
Рафья
44
Пьерре
20
Рамадани
20
Моренте
20
Моренте
20
Рамадани
24
Жилберт
10
Уден
10
Уден
24
Жилберт
9
Ребич
50
Пьеротти
50
Пьеротти
9
Ребич
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Удинезе - Лечче
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
16
Офсайды
0
3
Количество передач
437
346
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Лечче», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»