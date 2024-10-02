Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча ЛАСК – «Юргорден», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ЛАСК – «Юргорден», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» состоится матч первого тура Лиги Конференций между австрийским клубом ЛАСК и шведской командой «Юргорден». Обе команды успешно выступают на старте сезона, и этот поединок обещает быть напряженным и полным борьбы за контроль над игрой.

    ЛАСК

    ЛАСК показывает высокую результативность в последних матчах, забив 10 голов в 5 играх, но при этом команда имеет очевидные проблемы в обороне, пропустив 9 мячей за тот же период. В матчах национального чемпионата Австрии команда выступает не всегда стабильно, как показало поражение от «Вольфсберга» (1:5). Тем не менее, в последних двух матчах «ЛАСК» одержал победы над «ГАК» (4:2) и «Union Mauer» (4:0), что свидетельствует о сильной атаке, способной использовать ошибки соперников. В Лиге Конференций «ЛАСК» стремится продемонстрировать более организованную игру и улучшить свою защитную линию.

    Последние матчи «ЛАСК»:

    • «Рапид Вена» 1:1 ЛАСК
    • «Union Mauer» 0:4 ЛАСК
    • ЛАСК 4:2 «ГАК»
    • «Блау-Вайсс Линц» 1:0 ЛАСК
    • ЛАСК 1:5 «Вольфсберг»

    «Юргорден»

    «Юргорден» стабильно выступает в Лиге Конференций, выиграв 3 последних матча турнира. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но при этом пропустила 7, что указывает на слабую игру в обороне. В шведской Аллсвенскан «Юргорден» также показывает непостоянные результаты, сыграв вничью с «Вернаму» (1:1) и «Мьелльбю» (1:1). Однако их последняя победа над «ГАИС» (3:0) показывает, что команда способна на уверенные выступления против более слабых соперников. Стабильность в атаке и проблемы в защите делают «Юргорден» непредсказуемым оппонентом для «ЛАСКа».

    Последние матчи «Юргордена»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее в официальных турнирах, что делает матч еще более интригующим. Ожидается, что обе стороны будут действовать с осторожностью на старте, чтобы не допустить ранних ошибок.

    Статистика

    ЛАСК

    • Средняя результативность: 2.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропускает в 10 из 12 последних матчей

    «Юргорден»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Победа в 3 последних матчах Лиги Конференций

    Прогноз на матч ЛАСК – «Юргорден»

    Учитывая текущую форму обеих команд и их статистику, можно ожидать результативного поединка. ЛАСК будет стремиться доминировать на своем поле и использовать свои атакующие возможности. «Юргорден» же попытается играть на контратаках, пользуясь слабостями в обороне австрийской команды. Ожидается, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, но вероятность ничьей также остается высокой.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – результативная ничья с голами обеих команд.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 12:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+