3 октября 2024 года на стадионе «Вальдштадион» состоится матч первого тура Лиги Конференций между австрийским клубом ЛАСК и шведской командой «Юргорден». Обе команды успешно выступают на старте сезона, и этот поединок обещает быть напряженным и полным борьбы за контроль над игрой.

ЛАСК

ЛАСК показывает высокую результативность в последних матчах, забив 10 голов в 5 играх, но при этом команда имеет очевидные проблемы в обороне, пропустив 9 мячей за тот же период. В матчах национального чемпионата Австрии команда выступает не всегда стабильно, как показало поражение от «Вольфсберга» (1:5). Тем не менее, в последних двух матчах «ЛАСК» одержал победы над «ГАК» (4:2) и «Union Mauer» (4:0), что свидетельствует о сильной атаке, способной использовать ошибки соперников. В Лиге Конференций «ЛАСК» стремится продемонстрировать более организованную игру и улучшить свою защитную линию.

Последние матчи «ЛАСК»:

«Рапид Вена» 1:1 ЛАСК

«Union Mauer» 0:4 ЛАСК

ЛАСК 4:2 «ГАК»

«Блау-Вайсс Линц» 1:0 ЛАСК

ЛАСК 1:5 «Вольфсберг»

«Юргорден»

«Юргорден» стабильно выступает в Лиге Конференций, выиграв 3 последних матча турнира. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но при этом пропустила 7, что указывает на слабую игру в обороне. В шведской Аллсвенскан «Юргорден» также показывает непостоянные результаты, сыграв вничью с «Вернаму» (1:1) и «Мьелльбю» (1:1). Однако их последняя победа над «ГАИС» (3:0) показывает, что команда способна на уверенные выступления против более слабых соперников. Стабильность в атаке и проблемы в защите делают «Юргорден» непредсказуемым оппонентом для «ЛАСКа».

Последние матчи «Юргордена»:

Личные встречи

Команды не встречались ранее в официальных турнирах, что делает матч еще более интригующим. Ожидается, что обе стороны будут действовать с осторожностью на старте, чтобы не допустить ранних ошибок.

Статистика

ЛАСК

Средняя результативность: 2.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

«Юргорден»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Победа в 3 последних матчах Лиги Конференций

Прогноз на матч ЛАСК – «Юргорден»

Учитывая текущую форму обеих команд и их статистику, можно ожидать результативного поединка. ЛАСК будет стремиться доминировать на своем поле и использовать свои атакующие возможности. «Юргорден» же попытается играть на контратаках, пользуясь слабостями в обороне австрийской команды. Ожидается, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами, но вероятность ничьей также остается высокой.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Ничья – коэффициент 3.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – результативная ничья с голами обеих команд.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.