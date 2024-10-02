3 октября 2024 года на стадионе «Артемио Франки» состоится матч первого тура Лиги Конференций между итальянским клубом «Фиорентина» и валлийской командой ТНС. Обе команды стремятся удачно начать групповой этап, однако между ними существует существенная разница в уровне и классе.

«Фиорентина» начинает очередную еврокубковую кампанию после неудачи в прошлом сезоне. На старте этого сезона «Фиорентина» показывает средние результаты: 7 забитых и 7 пропущенных голов в последних 5 матчах. В предыдущем раунде Лиги Конференций команда сыграла вничью 1:1 с «Академией Пушкаша» и выиграла по пенальти. Оборона итальянцев выглядит уязвимо, что подтверждается пропущенными мячами в каждом из 5 последних матчей турнира. Однако на домашней арене «Фиорентина» выступает более уверенно, что делает их фаворитом в предстоящем поединке.

Последние матчи «Фиорентины»:

ТНС

ТНС показывает хорошие результаты в национальном чемпионате и еврокубках. В последних 5 матчах команда забила 14 голов и пропустила 6, что говорит о сильной атаке и организованной обороне. В предыдущем раунде Лиги Конференций валлийцы сыграли вничью 0:0 с «Паневежисом» и прошли дальше благодаря лучшей разнице голов. В атаке ТНС демонстрирует отличную реализацию моментов, но их оборона иногда допускает ошибки против более сильных соперников. Выездные матчи традиционно сложны для команды, что может стать решающим фактором против «Фиорентины».

Последние матчи ТНС:

«Ньютаун» 1:6 ТНС

ТНС 2:3 «Бала Таун»

«Пенибонт» 2:1 ТНС

«Эйрбас ЮКей» 0:1 ТНС

ТНС 4:0 «Барри Таун»

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных турнирах. Отсутствие личных встреч создает неопределенность в плане тактики и подхода. Обе стороны будут стремиться адаптироваться к стилю игры соперника, что может отразиться на начальных минутах матча.

Статистика

«Фиорентина»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Пропускает в 5 последних матчах турнира

ТНС

Средняя результативность: 2.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Забивает в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Фиорентина» – ТНС

Учитывая разницу в классе и уровень игры обеих команд, «Фиорентина» является явным фаворитом. Итальянский клуб будет стремиться доминировать на своем поле и не дать ТНС шансов на контратаки. Валлийцы могут постараться воспользоваться слабостями в обороне «Фиорентины», но общий уровень и сила состава должны сыграть в пользу хозяев. Вероятно, что матч пройдет под контролем «Фиорентины», и команда добьется уверенной победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.30

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Фиорентины» без пропущенных голов.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 6.50.