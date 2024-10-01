2 октября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Болоньей». Английская команда начнет этот матч в статусе явного фаворита, учитывая текущую форму и результативность в последних матчах. Тем не менее, «Болонья» готова навязать борьбу и использовать свои сильные стороны в контратаках.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, одержав победу над «Миланом» (3:1) на выезде. В последних 5 матчах подопечные Юргена Клоппа демонстрируют высокую результативность, забивая 13 голов, что составляет в среднем 2.60 гола за игру. Защита команды также показывает надежную игру, пропуская всего 4 гола за этот период (0.80 гола за матч). «Ливерпуль» активно использует быстрые переходы из обороны в атаку и стабильно доминирует на своем поле. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, что делает их фаворитами предстоящей встречи.
Последние матчи «Ливерпуля»:
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 5:1 «Вест Хэм»
- «Ливерпуль» 3:0 «Борнмут»
- «Милан» 1:3 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 0:1 «Ноттингем Форест»
«Болонья»
«Болонья» пока не побеждала в групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Шахтером» (0:0) в первом туре. Итальянский клуб не проигрывает в 5 последних матчах, демонстрируя организованную игру в обороне. За последние 5 игр они забили 6 голов и пропустили 5, что составляет 1.20 забитых и 1.00 пропущенных гола в среднем за игру. «Болонья» предпочитает играть на контратаках и удерживать компактную оборонительную линию, что помогает избегать крупных поражений. Однако в атаке команде не хватает стабильности и остроты.
Последние матчи «Болоньи»:
- «Болонья» 1:1 «Аталанта»
- «Монца» 1:2 «Болонья»
- «Болонья» 0:0 «Шахтер»
- «Комо» 2:2 «Болонья»
- «Болонья» 1:1 «Эмполи»
Личные встречи
Команды не встречались ранее на официальном уровне, что делает этот матч первым в их истории. Отсутствие опыта личных встреч добавляет неопределенности и может привести к осторожному началу игры с обеих сторон.
Статистика
«Ливерпуль»
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах
«Болонья»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 1 победа и 4 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Болонья»
С учетом текущей формы команд и их статистики, «Ливерпуль» выглядит явным фаворитом этого матча. Англичане активно используют быстрые атаки и стабильно реализуют моменты, особенно на домашнем стадионе. «Болонья» постарается сыграть от обороны, но вряд ли сможет удержать высокий темп игры на протяжении всего матча. Вероятнее всего, «Ливерпуль» уверенно победит с разницей в несколько голов, особенно если сможет забить быстрый гол в первые минуты встречи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и показателей обеих команд, оптимальным вариантом выглядит уверенная победа хозяев.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Ливерпуля» за 7.50.