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    • Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Болонья», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Болонья», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    2 октября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Болоньей». Английская команда начнет этот матч в статусе явного фаворита, учитывая текущую форму и результативность в последних матчах. Тем не менее, «Болонья» готова навязать борьбу и использовать свои сильные стороны в контратаках.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, одержав победу над «Миланом» (3:1) на выезде. В последних 5 матчах подопечные Юргена Клоппа демонстрируют высокую результативность, забивая 13 голов, что составляет в среднем 2.60 гола за игру. Защита команды также показывает надежную игру, пропуская всего 4 гола за этот период (0.80 гола за матч). «Ливерпуль» активно использует быстрые переходы из обороны в атаку и стабильно доминирует на своем поле. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, что делает их фаворитами предстоящей встречи.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    «Болонья»

    «Болонья» пока не побеждала в групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Шахтером» (0:0) в первом туре. Итальянский клуб не проигрывает в 5 последних матчах, демонстрируя организованную игру в обороне. За последние 5 игр они забили 6 голов и пропустили 5, что составляет 1.20 забитых и 1.00 пропущенных гола в среднем за игру. «Болонья» предпочитает играть на контратаках и удерживать компактную оборонительную линию, что помогает избегать крупных поражений. Однако в атаке команде не хватает стабильности и остроты.

    Последние матчи «Болоньи»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее на официальном уровне, что делает этот матч первым в их истории. Отсутствие опыта личных встреч добавляет неопределенности и может привести к осторожному началу игры с обеих сторон.

    Статистика

    «Ливерпуль»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Болонья»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа и 4 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Болонья»

    С учетом текущей формы команд и их статистики, «Ливерпуль» выглядит явным фаворитом этого матча. Англичане активно используют быстрые атаки и стабильно реализуют моменты, особенно на домашнем стадионе. «Болонья» постарается сыграть от обороны, но вряд ли сможет удержать высокий темп игры на протяжении всего матча. Вероятнее всего, «Ливерпуль» уверенно победит с разницей в несколько голов, особенно если сможет забить быстрый гол в первые минуты встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и показателей обеих команд, оптимальным вариантом выглядит уверенная победа хозяев.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Ливерпуля» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 11:52
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