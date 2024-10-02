02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
10
Мак Аллистер
38
Гравенберх
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-1-2
1
Скорупски
17
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
33
Миранда
82
Урбански
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
27
Даллинга
7
Орсолини
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
17
Беукема
16
Казале
16
Казале
17
Беукема
82
Урбански
20
Эбишер
20
Эбишер
82
Урбански
19
Фройлер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
19
Фройлер
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
Остались в запасе
Ливерпуль
Болонья
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ливерпуль - Болонья
4
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
3
4
Количество передач
452
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Болоньи», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»