Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Реал», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Реал», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    2 октября 2024 года на стадионе «Пьер Моруа» пройдет матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Лилль» примет «Реал». Ожидается интересное противостояние, так как обе команды стремятся закрепиться на верхних позициях в группе после первых матчей.

    «Лилль»

    «Лилль» начал групповой этап с поражения от «Спортинга» (0:2), что выявило некоторые проблемы в атаке и обороне. За последние 5 игр команда забила 7 голов и пропустила 9, что составляет в среднем 1.40 забитых и 1.80 пропущенных гола за матч. На домашнем стадионе «Лилль» показывает неплохие результаты, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей. Однако слабая защита и нестабильная игра в нападении могут стать серьезным препятствием в поединке против мощного «Реала».

    Последние матчи «Лилля»:

    «Реал»

    «Реал» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, обыграв «Штутгарт» (3:1) в первом туре. Команда забивает в каждом из последних 12 матчей, демонстрируя отличную атакующую игру с 13 забитыми голами за последние 5 матчей. Пропуская в среднем 1 гол за матч, «Реал» все же показывает хорошую организацию в обороне. Неудивительно, что команда не проигрывает в последних 11 матчах, что добавляет уверенности перед важной выездной встречей.

    Последние матчи «Реала»:

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее на официальном уровне, что создает определенную интригу. Отсутствие истории противостояний может сыграть роль в том, как обе команды адаптируются друг к другу в предстоящем матче.

    Статистика

    «Лилль»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Реал»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Лилль» – «Реал»

    С учетом текущей формы команд и их атакующего потенциала, «Реал» выглядит явным фаворитом в этом противостоянии. Несмотря на сильные стороны «Лилля», их проблемы в обороне могут быть использованы «Реалом», который имеет опыт в таких матчах. Ожидается, что игра будет открытой, и обе команды смогут создать множество голевых моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая статистику и игру обеих команд, оптимальным вариантом представляется победа «Реала» с разницей в два гола.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Реала» за 8.50.

    Новости по теме
    Футболисты «Реала» – после поражения от «Лилля»: «Мы достигли дна» 3
    Анчелотти назвал причину поражения «Реала» от «Лилля» 1
    «Лилль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+