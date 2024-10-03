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    Анчелотти назвал причину поражения «Реала» от «Лилля»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча с «Лиллем».

    • Команды встречались во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
    • Французы победили дома со счетом 1:0.
    • Это первое поражение «Реала» с января – их беспроигрышная серия длилась 36 матчей.

    «Игра складывалась неудачно, поэтому сложно дать ей объективную оценку. У нас были проблемы во всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, у нас было мало идей.

    Сегодня, очевидно, у нас мало что получилось, но нужно сохранять спокойствие. Проиграть можно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это тревожит.

    У нас есть все для того, чтобы вынести урок и стать сильнее. Надо быстро все исправить.

    «Лилль» меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной в сравнении с нами.

    Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад», – заявил Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1727935957
    Слишком много у вас "звёздных" игроков это никогда не приносило пользы
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