Анчелотти назвал причину поражения «Реала» от «Лилля»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате матча с «Лиллем».

Команды встречались во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Французы победили дома со счетом 1:0.

Это первое поражение «Реала» с января – их беспроигрышная серия длилась 36 матчей.

«Игра складывалась неудачно, поэтому сложно дать ей объективную оценку. У нас были проблемы во всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, у нас было мало идей.

Сегодня, очевидно, у нас мало что получилось, но нужно сохранять спокойствие. Проиграть можно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это тревожит.

У нас есть все для того, чтобы вынести урок и стать сильнее. Надо быстро все исправить.

«Лилль» меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной в сравнении с нами.

Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад», – заявил Анчелотти.