02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-1-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
22
Сантуш
21
Андре
5
Кабелла
32
Буадди
27
Жегрова
15
Дэвид
4-1-3-1-1
13
Лунин
14
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
9
Эндрик
5
Баккер
12
Менье
12
Менье
5
Баккер
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
9
Эндрик
14
Модрич
14
Модрич
9
Эндрик
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
3
Милитао
10
Мбаппе
10
Мбаппе
3
Милитао
Остались в запасе
Лилль
Реал
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лилль - Реал
2
5
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
14
Офсайды
2
0
Количество передач
436
598
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Реала», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»