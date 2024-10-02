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  • «Лилль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Лилль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:50
Лилль
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Реал
45+3' Д. Дэвид (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
22
Сантуш
21
Андре
5
Кабелла
32
Буадди
27
Жегрова
15
Дэвид
4-1-3-1-1
13
Лунин
14
Карвахаль
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
9
Эндрик
5
Баккер
12
Менье
12
Менье
5
Баккер
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
9
Эндрик
14
Модрич
14
Модрич
9
Эндрик
6
Камавинга
15
Гюлер
15
Гюлер
6
Камавинга
3
Милитао
10
Мбаппе
10
Мбаппе
3
Милитао
Остались в запасе
Лилль
Реал
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лилль - Реал
2
5
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
14
Офсайды
2
0
Количество передач
436
598
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Реала», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Реал»

«Лилль» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Лилль
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