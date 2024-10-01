2 октября 2024 года на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» встретится с «Аталантой». Обе команды стартовали с ничейных результатов в первом туре и теперь постараются заработать важные очки, чтобы закрепиться в группе.
«Шахтер»
«Шахтер» демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 13 голов в последних 5 матчах. В то же время защита команды не всегда справляется со своей задачей – 7 пропущенных голов за тот же период. Украинская команда успешно реализует свои моменты, особенно в матчах на внутренней арене, но в европейских турнирах игра на выезде не всегда складывается удачно. Предстоящий матч против «Аталанты» станет для «Шахтера» важным испытанием, учитывая их предыдущие встречи с итальянским клубом.
Последние матчи «Шахтера»:
- «Верес» 1:1 «Шахтер»
- «Шахтер» 4:0 «Оболонь»
- «Болонья» 0:0 «Шахтер»
- «Шахтер» 5:2 «Карпаты»
- «Александрия» 4:3 «Шахтер»
«Аталанта»
«Аталанта» переживает сложный период, чередуя ничьи и поражения. В последних 5 играх команда забила всего 6 голов и пропустила 10. Оборона часто допускает ошибки, что привело к пропуску в среднем 2 голов за игру. В атаке команда выглядит нестабильно, что сказывается на результатах. Итальянский клуб постарается улучшить свою игру в предстоящем матче, чтобы не допустить повторения предыдущих ошибок.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Болонья» 1:1 «Аталанта»
- «Аталанта» 2:3 «Комо»
- «Аталанта» 0:0 «Арсенал»
- «Аталанта» 3:2 «Фиорентина»
- «Интер» 4:0 «Аталанта»
Личные встречи
«Шахтер» и «Аталанта» встречались дважды в групповом этапе Лиги чемпионов в 2019 году. В первом матче «Шахтер» одержал победу на выезде (2:1), но в ответной игре дома потерпел поражение с разгромным счетом 0:3. Опыт этих встреч может повлиять на тактику команд в предстоящем поединке, особенно учитывая нестабильную форму «Аталанты» в текущем сезоне.
Статистика
«Шахтер»
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
«Аталанта»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Шахтер» – «Аталанта»
Учитывая текущую форму команд, можно ожидать открытый и результативный матч. «Шахтер» демонстрирует уверенность в атаке, но его защита нестабильна, что может позволить «Аталанте» создавать опасные моменты. Итальянцы также не отличаются надежностью в обороне, что делает вероятным обмен голами. В целом, «Шахтер» выглядит предпочтительнее, особенно на своем поле, и может рассчитывать на положительный результат.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Победа «Шахтера» – коэффициент 2.50
Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.50.
Прогноз на точный счет
Учитывая нестабильность обороны обеих команд и их способность забивать, наиболее вероятный исход – победа «Шахтера» с небольшим преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Шахтера» за 9.50.