2 октября 2024 года на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» встретится с «Аталантой». Обе команды стартовали с ничейных результатов в первом туре и теперь постараются заработать важные очки, чтобы закрепиться в группе.

«Шахтер»

«Шахтер» демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 13 голов в последних 5 матчах. В то же время защита команды не всегда справляется со своей задачей – 7 пропущенных голов за тот же период. Украинская команда успешно реализует свои моменты, особенно в матчах на внутренней арене, но в европейских турнирах игра на выезде не всегда складывается удачно. Предстоящий матч против «Аталанты» станет для «Шахтера» важным испытанием, учитывая их предыдущие встречи с итальянским клубом.

Последние матчи «Шахтера»:

«Аталанта»

«Аталанта» переживает сложный период, чередуя ничьи и поражения. В последних 5 играх команда забила всего 6 голов и пропустила 10. Оборона часто допускает ошибки, что привело к пропуску в среднем 2 голов за игру. В атаке команда выглядит нестабильно, что сказывается на результатах. Итальянский клуб постарается улучшить свою игру в предстоящем матче, чтобы не допустить повторения предыдущих ошибок.

Последние матчи «Аталанты»:

Личные встречи

«Шахтер» и «Аталанта» встречались дважды в групповом этапе Лиги чемпионов в 2019 году. В первом матче «Шахтер» одержал победу на выезде (2:1), но в ответной игре дома потерпел поражение с разгромным счетом 0:3. Опыт этих встреч может повлиять на тактику команд в предстоящем поединке, особенно учитывая нестабильную форму «Аталанты» в текущем сезоне.

Статистика

«Шахтер»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Аталанта»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Шахтер» – «Аталанта»

Учитывая текущую форму команд, можно ожидать открытый и результативный матч. «Шахтер» демонстрирует уверенность в атаке, но его защита нестабильна, что может позволить «Аталанте» создавать опасные моменты. Итальянцы также не отличаются надежностью в обороне, что делает вероятным обмен голами. В целом, «Шахтер» выглядит предпочтительнее, особенно на своем поле, и может рассчитывать на положительный результат.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Победа «Шахтера» – коэффициент 2.50

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.50.

Прогноз на точный счет

Учитывая нестабильность обороны обеих команд и их способность забивать, наиболее вероятный исход – победа «Шахтера» с небольшим преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Шахтера» за 9.50.