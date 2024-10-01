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    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Аталанта», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Аталанта», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года

    2 октября 2024 года на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» встретится с «Аталантой». Обе команды стартовали с ничейных результатов в первом туре и теперь постараются заработать важные очки, чтобы закрепиться в группе.

    «Шахтер»

    «Шахтер» демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 13 голов в последних 5 матчах. В то же время защита команды не всегда справляется со своей задачей – 7 пропущенных голов за тот же период. Украинская команда успешно реализует свои моменты, особенно в матчах на внутренней арене, но в европейских турнирах игра на выезде не всегда складывается удачно. Предстоящий матч против «Аталанты» станет для «Шахтера» важным испытанием, учитывая их предыдущие встречи с итальянским клубом.

    Последние матчи «Шахтера»:

    «Аталанта»

    «Аталанта» переживает сложный период, чередуя ничьи и поражения. В последних 5 играх команда забила всего 6 голов и пропустила 10. Оборона часто допускает ошибки, что привело к пропуску в среднем 2 голов за игру. В атаке команда выглядит нестабильно, что сказывается на результатах. Итальянский клуб постарается улучшить свою игру в предстоящем матче, чтобы не допустить повторения предыдущих ошибок.

    Последние матчи «Аталанты»:

    Личные встречи

    «Шахтер» и «Аталанта» встречались дважды в групповом этапе Лиги чемпионов в 2019 году. В первом матче «Шахтер» одержал победу на выезде (2:1), но в ответной игре дома потерпел поражение с разгромным счетом 0:3. Опыт этих встреч может повлиять на тактику команд в предстоящем поединке, особенно учитывая нестабильную форму «Аталанты» в текущем сезоне.

    Статистика

    «Шахтер»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Аталанта»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Аталанта»

    Учитывая текущую форму команд, можно ожидать открытый и результативный матч. «Шахтер» демонстрирует уверенность в атаке, но его защита нестабильна, что может позволить «Аталанте» создавать опасные моменты. Итальянцы также не отличаются надежностью в обороне, что делает вероятным обмен голами. В целом, «Шахтер» выглядит предпочтительнее, особенно на своем поле, и может рассчитывать на положительный результат.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Победа «Шахтера» – коэффициент 2.50

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 2.50.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая нестабильность обороны обеих команд и их способность забивать, наиболее вероятный исход – победа «Шахтера» с небольшим преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Шахтера» за 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2024 11:30
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