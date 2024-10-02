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  • «Шахтер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Шахтер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 18:35
Шахтер
02.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
21' Б. Джимсити 44' А. Лукман 48' Р. Белланова
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
(К) ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
52
Альберто Манцони
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
4-1-2-3
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
6
Гомес
8
Крыськив
7
Эгиналдо
10
Судаков
10
Зубков
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
18
Грам
22
Конопля
22
Конопля
18
Грам
27
Степаненко
19
Бондаренко
19
Бондаренко
27
Степаненко
6
Гомес
11
Кевин
11
Кевин
6
Гомес
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
31
Коссуну
4
Годфри
4
Годфри
31
Коссуну
19
Джимсити
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
11
Лукман
32
Ретеги
32
Ретеги
11
Лукман
Остались в запасе
Шахтер
Аталанта
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Шахтер - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
430
481
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
15
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» Донецк против «Аталанты», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Аталанта»

«Шахтер» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Шахтер
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