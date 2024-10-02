02.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-2-3
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
6
Гомес
8
Крыськив
7
Эгиналдо
10
Судаков
10
Зубков
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
31
Коссуну
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
18
Грам
22
Конопля
22
Конопля
18
Грам
27
Степаненко
19
Бондаренко
19
Бондаренко
27
Степаненко
6
Гомес
11
Кевин
11
Кевин
6
Гомес
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
31
Коссуну
4
Годфри
4
Годфри
31
Коссуну
19
Джимсити
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Джимсити
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
11
Лукман
32
Ретеги
32
Ретеги
11
Лукман
Остались в запасе
Шахтер
Аталанта
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
52
Альберто Манцони
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Шахтер - Аталанта
1
3
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
430
481
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
15
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» Донецк против «Аталанты», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»