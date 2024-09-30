Комментатор «Матч ТВ» поделился эмоциями от взрыва в соседнем доме

Дмитрий Жичкин, комментатор «Матч ТВ», высказался о взрыве в своем жилом комплексе Москвы. Он случился ночью.

«В доме нашего ЖК произошел взрыв. Очень сильный. Соседний дом. Мощная вибрация на весь ЖК. Одну квартиру вынесло наглухо, идет пожар.

Только что было еще три взрыва. *** [Обалдеть].

Просыпаться в половине третьего ночи от взрывной волны (вибрация была сопоставима с той, какую я однажды ночью ощутил в Грозном во время землетрясения магнитудой 4,5) и мощного хлопка, не понимать, что происходит, слышать еще несколько взрывов, впопыхах будить детей, хватать документы, одеваться в теплое и по лестнице быстро спускаться на улицу – удовольствие ниже среднего, доложу я вам…

Но!

Все это отходит на второй план, когда видишь и понимаешь, что люди у нас прекрасные. Очень дружные и организованные, помогают друг другу, не паникуют. Моментально из окон повыбрасывали матрасы, чтобы хоть как-то помочь тем, кто мог выпрыгивать из горящих квартир. И ведь одного мужика так спасли. Здоровья ему.

Очень круто сработали пожарные, полицейские и МЧС. Молниеносно приехали, оцепили район, начали работу. Быстро потушили пожар, привели всe в порядок, насколько это вообще возможно в такой ситуации. Всем службам большое спасибо и максимальное уважение!

Единственная организация, которая полностью провалилась, – управляющая компания. Но тут ничего нового. Единственное, чем она реально управляет, – ежемесячный сбор денег. В корпусе, где происходил весь этот ад, даже пожарная сигнализация не сработала. Стыд и срам. Очень сильно удивлюсь, если эти клоуны не понесут никакого наказания.

PS. Пострадавшим сил и здоровья. Мы, соседи, чем можем, поможем» – написал Жичкин.

Также по ситуации высказалась супруга Дмитрия.