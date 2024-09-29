Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Локомотива»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об итогах матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (3:1).

Дубль у Ильи Самошникова – впервые в карьере.

«Да здравствует молодежь России! Да здравствуют наши замечательные молодые люди, которым надо доверять! Да здравствуют молодые тренеры, которым доверяют! Посмотрите, как Михаил Галактионов умеет работать с молодежью. Посмотрите, какой молодец председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, который с самого начала верил именно в молодежь. Когда очень многие сомневались, он не сомневался. Своей уверенностью он просто зарядил команду.

Поэтому здесь хочется похвалить и менеджмент, и тренерский штаб, и самое главное – молодых футболистов, в которых верят. Крылья вырастают у людей!

Поэтому ничего нет удивительного. «Спартаку» не стоит унывать, «Локомотив» просто лучше на данный момент играет в футбол и достойно борется за чемпионство. Могли бы мы подумать, чтобы молодежь вот так блестяще себя проявляла? Остается только пожелать «Локомотиву» не сбавлять и мчаться вперед на всех парах», – сказал Губерниев.