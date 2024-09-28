Черданцев высказался против нынешнего формата Фонбет Кубка России

Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева не устраивает современный формат Фонбет Кубка России.
- Клубы РПЛ проводят полноценный групповой этап.
- Турнир покидают только последние места групп.
«Мне не нравится этот формат Кубка. Понятно, что нужны дополнительные матчи.
Это вторые, даже третьи составы. «Спартак» уже вышел дальше.
Вот пятый-шестой тур каким составом он будет играть? Пятым, шестым? Мы теряем спортивную составляющую.
Я против этой американщины, когда команды играют 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема», – сказал Черданцев.
- Действующий победитель Кубка – «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»