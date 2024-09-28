Черданцев высказался против нынешнего формата Фонбет Кубка России

Комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева не устраивает современный формат Фонбет Кубка России.

Клубы РПЛ проводят полноценный групповой этап.

Турнир покидают только последние места групп.

«Мне не нравится этот формат Кубка. Понятно, что нужны дополнительные матчи.

Это вторые, даже третьи составы. «Спартак» уже вышел дальше.

Вот пятый-шестой тур каким составом он будет играть? Пятым, шестым? Мы теряем спортивную составляющую.

Я против этой американщины, когда команды играют 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема», – сказал Черданцев.