Пьянич объяснил переход в ЦСКА, завершение карьеры Варана и двух чемпионов РПЛ, будущий тренер «Крыльев» и другие новости

Варан, Тошич и Мануэль Фернандеш объявили о завершении карьеры

Пьянич объяснил свое решение перейти в ЦСКА – он выбрал игровой номер и согласился на 4-кратное снижение требуемой зарплаты

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

«Спартак» отказался подписывать игрока сборной Испании

«Барселона» выбрала вратаря на замену тер Стегену – он потеряет 2 миллиона из-за перехода

«Локомотив» летом не отпустил Пиняева в Европу

Слуцкий потерпел второе поражение в Китае

Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS

«Крылья Советов» определились с заменой для Осинькина

9 команд прошли в 5-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России