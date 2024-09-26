Пьянич объяснил переход в ЦСКА, завершение карьеры Варана и двух чемпионов РПЛ, будущий тренер «Крыльев» и другие новости

Варан, Тошич и Мануэль Фернандеш объявили о завершении карьеры
Пьянич объяснил свое решение перейти в ЦСКА – он выбрал игровой номер и согласился на 4-кратное снижение требуемой зарплаты
Стали известны сроки восстановления Мбаппе
«Спартак» отказался подписывать игрока сборной Испании
«Барселона» выбрала вратаря на замену тер Стегену – он потеряет 2 миллиона из-за перехода
«Локомотив» летом не отпустил Пиняева в Европу
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
Федотов подал жалобу на ЦСКА в CAS
«Крылья Советов» определились с заменой для Осинькина
9 команд прошли в 5-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России
Источник: «Бомбардир»