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    Пьянич объяснил свое решение перейти в ЦСКА

    Миралем Пьянич ответил на вопросы о скором подписании контракта с ЦСКА.

    – Мой медосмотр прошел хорошо, все в порядке, про контракт все узнаете позже.

    – Почему вы решили приехать в российский клуб?

    – Потому что ЦСКА – большой клуб, и я уверен, что сделаю много хороших вещей.

    – Ваши ожидания от уровня РПЛ?

    – Я думаю, что в лиге высокий уровень. Хорошие команды и игроки. Поэтому я очень счастлив присоединиться.

    • Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1».
    • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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    25.09.2024 16:47
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    Комментарии (13)
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    Красногвардейчик
    1727274385
    Текста много, и стандартных слов....докажи делом
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    Snek
    1727275346
    Да решение перейти в ЦСКА максимальное простое, больше никто не готов был платить ему деньги.
    Ответить
    ...уефан
    1727275500
    ...посмотрим, что осталось в арсенале боснийца после турко-арабских гастролей...
    Ответить
    Интерес
    1727275609
    "Потому что **** я ,**** я ,продажная!"
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    Тинез Розоп
    1727276208
    Мужик сказал , мужик сделал! (фуфломёт)
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    Челнинец
    1727278666
    умеете только чужие деньги считать, да и пох что он говорил два года назад, люди вправе менять свое мнение"! посмотрим остался ли порох у него, если да то это хороший игрок для РПЛ
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    mutabor0992
    1727289473
    Ответ все знают...Ну а кто не в теме.Тому Быстров вова растолкует!
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