Пьянич объяснил свое решение перейти в ЦСКА

Миралем Пьянич ответил на вопросы о скором подписании контракта с ЦСКА.
– Мой медосмотр прошел хорошо, все в порядке, про контракт все узнаете позже.
– Почему вы решили приехать в российский клуб?
– Потому что ЦСКА – большой клуб, и я уверен, что сделаю много хороших вещей.
– Ваши ожидания от уровня РПЛ?
– Я думаю, что в лиге высокий уровень. Хорошие команды и игроки. Поэтому я очень счастлив присоединиться.
- Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
- Он заключит контракт по схеме «1+1».
- Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.