Пьянич объяснил свое решение перейти в ЦСКА

Миралем Пьянич ответил на вопросы о скором подписании контракта с ЦСКА.

– Мой медосмотр прошел хорошо, все в порядке, про контракт все узнаете позже.

– Почему вы решили приехать в российский клуб?

– Потому что ЦСКА – большой клуб, и я уверен, что сделаю много хороших вещей.

– Ваши ожидания от уровня РПЛ?

– Я думаю, что в лиге высокий уровень. Хорошие команды и игроки. Поэтому я очень счастлив присоединиться.