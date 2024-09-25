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    Щесны потеряет 2 миллиона из-за перехода в «Барселону»

    Появились финансовые подробности вероятного перехода Войцеха Щесны в «Барселону».

    Каталонский клуб предложил ему зарплату до конца сезона в размере 3 миллионов евро до вычета налогов + бонусы.

    При этом поляку придется выплатить 2 миллиона евро компенсации «Ювентусу».

    Туринцы при расторжении контракта предусмотрели, что Щесны может возобновить карьеру, поэтому прописали в договоре дополнительные условия.

    • Голкипер покинул «Ювентус» в августе и объявил о завершении карьеры.
    • В «Барсе» он заменит травмированного Марка-Андре тер Стегена.
    • Немец выбыл до конца сезона из-за полного разрыва надколенной связки правого колена.

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    Источник: Sport.es

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    25.09.2024 19:19
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    Комментарии (2)
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    DeStar
    1727285323
    ну где-то получается в 0 отработает) в минусе не останется)
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    russkiisergei
    1727285941
    барселона оплатит!!! просто в конверте!!!
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