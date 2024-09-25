Щесны потеряет 2 миллиона из-за перехода в «Барселону»

Появились финансовые подробности вероятного перехода Войцеха Щесны в «Барселону».
Каталонский клуб предложил ему зарплату до конца сезона в размере 3 миллионов евро до вычета налогов + бонусы.
При этом поляку придется выплатить 2 миллиона евро компенсации «Ювентусу».
Туринцы при расторжении контракта предусмотрели, что Щесны может возобновить карьеру, поэтому прописали в договоре дополнительные условия.
- Голкипер покинул «Ювентус» в августе и объявил о завершении карьеры.
- В «Барсе» он заменит травмированного Марка-Андре тер Стегена.
- Немец выбыл до конца сезона из-за полного разрыва надколенной связки правого колена.