«Локомотив» летом не отпустил Пиняева в Европу

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о несостоявшемся трансфере Сергея Пиняева из «Локомотива» в европейский клуб.

«Я бы не сказал, что из России вообще нет переходов в Европу, их просто мало. Я знаю, что есть игроки, которые могли летом уехать в один из европейских чемпионатов за большие суммы, но не получилось. Речь про Пиняева и Сперцяна.

Насколько мне известно, было несколько официальных предложений, но «Локомотив» отказался отпускать Пиняева этим летом. Я не буду говорить про сумму, но предложения были приличные.

Нельзя недооценивать российский чемпионат и то молодое поколение, которое вызывается в сборную России. Они все на виду.

Какие клубы были? Не могу точно сказать, только страны назову. Был из Германии вариант, также из Италии и Испании. Один из клубов сейчас играет в еврокубках.

Почему не отпустили? «Локомотив» прекрасно понимает, что Пиняев – молодой игрок, который может ещe развиваться. Ближайший год-два он себя утвердит на рынке, и, без сомнений, будут более серьeзные предложения», – заявил Барбоза.