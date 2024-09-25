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    «Локомотив» летом не отпустил Пиняева в Европу

    Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о несостоявшемся трансфере Сергея Пиняева из «Локомотива» в европейский клуб.

    «Я бы не сказал, что из России вообще нет переходов в Европу, их просто мало. Я знаю, что есть игроки, которые могли летом уехать в один из европейских чемпионатов за большие суммы, но не получилось. Речь про Пиняева и Сперцяна.

    Насколько мне известно, было несколько официальных предложений, но «Локомотив» отказался отпускать Пиняева этим летом. Я не буду говорить про сумму, но предложения были приличные.

    Нельзя недооценивать российский чемпионат и то молодое поколение, которое вызывается в сборную России. Они все на виду.

    Какие клубы были? Не могу точно сказать, только страны назову. Был из Германии вариант, также из Италии и Испании. Один из клубов сейчас играет в еврокубках.

    Почему не отпустили? «Локомотив» прекрасно понимает, что Пиняев – молодой игрок, который может ещe развиваться. Ближайший год-два он себя утвердит на рынке, и, без сомнений, будут более серьeзные предложения», – заявил Барбоза.

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 61 матч, 8 голов, 7 ассистов.
    • В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
    • Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    25.09.2024 16:57
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1727273149
    Сколько себя помню..Пиняю вечно девятнадцать.) Пубертат скоро будет с тридцатилетней щетиной бегать , а вы всё-манчестер , манчестер.) Давыдов № 2 , кстати ,ещё и бестолковый.
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    ...уефан
    1727275877
    ...Пиняя вначале воспринимали, как технически-антропометричную реинкарнацию Аршавина во плоти... Но сдал паренёк и все восхищённые заглохли(...
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