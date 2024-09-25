Тошич объявил о завершении карьеры

Экс-футболист ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Зоран Тошич решил закончить профессиональную карьеру.
- В апреле полузащитнику исполнилось 37 лет.
- По окончании прошлого сезона истек его контракт с «ПАС Ламия».
«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.
В детстве я мечтал играть за «Партизан», Сербию и «Манчестер Юнайтед», и мне посчастливилось осуществить свою мечту в 21 год. От «Баната» и «Партизана» до «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА. Возвращение в «Партизан», затем «Тайчжоу Юанда», «Тобол» и, наконец, «ПАС Ламия».
Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет.
Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.
Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», – написал Тошич на сербском и русском языках.
- Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- Статистика хавбека: 241 матч, 47 голов, 41 ассист.