Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тошич объявил о завершении карьеры

25 сентября 2024, 23:34

Экс-футболист ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Зоран Тошич решил закончить профессиональную карьеру.

  • В апреле полузащитнику исполнилось 37 лет.
  • По окончании прошлого сезона истек его контракт с «ПАС Ламия».

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь я уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.

В детстве я мечтал играть за «Партизан», Сербию и «Манчестер Юнайтед», и мне посчастливилось осуществить свою мечту в 21 год. От «Баната» и «Партизана» до «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА. Возвращение в «Партизан», затем «Тайчжоу Юанда», «Тобол» и, наконец, «ПАС Ламия».

Много трофеев, побед, взлетов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет.

Я особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну, Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.

Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по-прежнему остается моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», – написал Тошич на сербском и русском языках.

  • Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
  • Статистика хавбека: 241 матч, 47 голов, 41 ассист.

Еще по теме:
Тошич двумя словами описал карьеру Вагнера Лава
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» хочет стать тренером ЦСКА 1
Тошич предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед Сербия Тошич Зоран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
22:37
2
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
1
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
Все новости
Все новости
Обращение Баринова после операции
23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
22:59
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
3
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
23
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
4
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+