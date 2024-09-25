«Атлетико Минейро» – «Флуминенсе»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Либертадорес – 26 сентября 2024

26 сентября 2024 года на стадионе Arena MRV пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе». Первый матч завершился победой «Флуминенсе» 1:0, и теперь «Атлетико Минейро» предстоит исправлять ситуацию на своем поле.

«Атлетико Минейро»

Команда уверенно играет на своем стадионе, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей дома. В последних 5 играх «Атлетико Минейро» забило 6 голов и пропустило 6, что говорит о нестабильности как в атаке, так и в обороне. Команде важно будет контролировать игру с первых минут, так как минимальное поражение в первом матче вынуждает их активно идти в атаку. Несмотря на поражение в первой игре, «Атлетико Минейро» обладает опытом, чтобы исправить ситуацию.

Последние матчи:

«Флуминенсе» идет в этом турнире уверенно, особенно в последних матчах Кубка Либертадорес, где они стабильно забивают в 5 последних играх. Команда демонстрирует хорошую организацию игры в обороне, пропустив всего 3 гола за 5 матчей. В первом матче они одержали минимальную победу, что дает им психологическое преимущество. Однако на выезде «Флуминенсе» придется выдерживать натиск соперника.

Последние матчи:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Атлетико Минейро» успешно играет против «Флуминенсе» дома, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей на своем стадионе. Тем не менее, «Флуминенсе» забивает в 3 последних встречах с этим соперником, что указывает на их способность находить моменты даже в гостевых матчах.

Последние встречи:

«Флуминенсе» 1:0 «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» 0:2 «Флуминенсе»

«Флуминенсе» 2:2 «Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» 2:0 «Флуминенсе»

Статистика

«Атлетико Минейро»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Флуминенсе»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущие формы команд и результаты предыдущих встреч, можно ожидать напряженной борьбы с обеих сторон. «Атлетико Минейро» будет активно атаковать, чтобы отыграться после поражения в первом матче. Однако «Флуминенсе» обладает сильной обороной и может рассчитывать на контратаки.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 2.00

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.