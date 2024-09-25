«Атлетико Минейро» – «Флуминенсе»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Либертадорес – 26 сентября 2024

26 сентября 2024 года на стадионе Arena MRV пройдет ответный матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» встретится с «Флуминенсе». Первый матч завершился победой «Флуминенсе» 1:0, и теперь «Атлетико Минейро» предстоит исправлять ситуацию на своем поле.
«Атлетико Минейро»
Команда уверенно играет на своем стадионе, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей дома. В последних 5 играх «Атлетико Минейро» забило 6 голов и пропустило 6, что говорит о нестабильности как в атаке, так и в обороне. Команде важно будет контролировать игру с первых минут, так как минимальное поражение в первом матче вынуждает их активно идти в атаку. Несмотря на поражение в первой игре, «Атлетико Минейро» обладает опытом, чтобы исправить ситуацию.
Последние матчи:
- «Атлетико Минейро» 3:0 «Ред Булл Брагантино»
- «Флуминенсе» 1:0 «Атлетико Минейро»
- «Баия» 3:0 «Атлетико Минейро»
- «Атлетико Минейро» 0:0 «Сан-Паулу»
- «Гремио» 2:3 «Атлетико Минейро»
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» идет в этом турнире уверенно, особенно в последних матчах Кубка Либертадорес, где они стабильно забивают в 5 последних играх. Команда демонстрирует хорошую организацию игры в обороне, пропустив всего 3 гола за 5 матчей. В первом матче они одержали минимальную победу, что дает им психологическое преимущество. Однако на выезде «Флуминенсе» придется выдерживать натиск соперника.
Последние матчи:
- «Флуминенсе» 0:1 «Ботафого»
- «Флуминенсе» 1:0 «Атлетико Минейро»
- «Жувентуде» 2:1 «Флуминенсе»
- «Флуминенсе» 2:0 «Сан-Паулу»
- «Атлетико Минейро» 0:2 «Флуминенсе»
Личные встречи
История личных встреч показывает, что «Атлетико Минейро» успешно играет против «Флуминенсе» дома, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей на своем стадионе. Тем не менее, «Флуминенсе» забивает в 3 последних встречах с этим соперником, что указывает на их способность находить моменты даже в гостевых матчах.
Последние встречи:
- «Флуминенсе» 1:0 «Атлетико Минейро»
- «Атлетико Минейро» 0:2 «Флуминенсе»
- «Флуминенсе» 2:2 «Атлетико Минейро»
- «Атлетико Минейро» 2:0 «Флуминенсе»
Статистика
«Атлетико Минейро»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Флуминенсе»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая текущие формы команд и результаты предыдущих встреч, можно ожидать напряженной борьбы с обеих сторон. «Атлетико Минейро» будет активно атаковать, чтобы отыграться после поражения в первом матче. Однако «Флуминенсе» обладает сильной обороной и может рассчитывать на контратаки.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 2.00
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.