26 сентября 2024 года на стадионе Балаидос пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Сельта» примет «Атлетико». Оба клуба показывают уверенные результаты, и предстоящая встреча обещает быть напряженной.
«Сельта»
«Сельта» идет на 9-м месте в чемпионате, набрав 9 очков за 6 туров. Команда активно играет в атаке, забив 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Борха Иглесиас, который забил 3 гола. Однако у команды есть очевидные проблемы в обороне: «Сельта» пропустила 12 голов за 5 игр. Несмотря на это, команда стабильно забивает в последних матчах и особенно уверенно играет на домашнем стадионе.
Последние матчи:
- «Атлетик» 3:1 «Сельта»
- «Сельта» 3:1 «Вальядолид»
- «Осасуна» 3:2 «Сельта»
- «Вильярреал» 4:3 «Сельта»
- «Сельта» 3:1 «Валенсия»
«Атлетико»
«Атлетико» располагается на 4-м месте с 12 очками. Команда стабильно выступает в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах. В атаке «Атлетико» тоже смотрится неплохо, забив 7 голов за тот же период. Антуан Гризманн является лидером атак с 3 голами. Коллектив Диего Симеоне не проигрывает в последних 12 матчах, а также стабильно забивает в каждой игре.
Последние матчи:
- «Райо Вальекано» 1:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 2:1 «РБ Лейпциг»
- «Атлетико» 3:0 «Валенсия»
- «Атлетик» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 0:0 «Эспаньол»
Личные встречи
В последних очных встречах между «Сельтой» и «Атлетико» явным фаворитом является мадридская команда. «Атлетико» побеждал в 6 последних матчах против «Сельты», забивая минимум один гол в каждой из этих игр. В то же время «Сельта» проигрывает матчи против этого соперника, но часто демонстрирует боевой дух на своем поле.
Последние встречи:
- «Атлетико» 1:0 «Сельта»
- «Сельта» 0:3 «Атлетико»
- «Сельта» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 4:1 «Сельта»
Статистика
«Сельта»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
«Атлетико»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Атлетико» является фаворитом встречи, учитывая стабильную игру в обороне и успешные результаты в предыдущих встречах с «Сельтой». Несмотря на то, что хозяева хорошо выступают в атаке, их проблемы в обороне могут стать решающим фактором в матче. Ожидается, что «Атлетико» продолжит свою победную серию.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.85.