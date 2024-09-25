26 сентября 2024 года на стадионе Балаидос пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Сельта» примет «Атлетико». Оба клуба показывают уверенные результаты, и предстоящая встреча обещает быть напряженной.

«Сельта»

«Сельта» идет на 9-м месте в чемпионате, набрав 9 очков за 6 туров. Команда активно играет в атаке, забив 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Борха Иглесиас, который забил 3 гола. Однако у команды есть очевидные проблемы в обороне: «Сельта» пропустила 12 голов за 5 игр. Несмотря на это, команда стабильно забивает в последних матчах и особенно уверенно играет на домашнем стадионе.

Последние матчи:

«Атлетико»

«Атлетико» располагается на 4-м месте с 12 очками. Команда стабильно выступает в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах. В атаке «Атлетико» тоже смотрится неплохо, забив 7 голов за тот же период. Антуан Гризманн является лидером атак с 3 голами. Коллектив Диего Симеоне не проигрывает в последних 12 матчах, а также стабильно забивает в каждой игре.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах между «Сельтой» и «Атлетико» явным фаворитом является мадридская команда. «Атлетико» побеждал в 6 последних матчах против «Сельты», забивая минимум один гол в каждой из этих игр. В то же время «Сельта» проигрывает матчи против этого соперника, но часто демонстрирует боевой дух на своем поле.

Последние встречи:

Статистика

«Сельта»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

«Атлетико»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Атлетико» является фаворитом встречи, учитывая стабильную игру в обороне и успешные результаты в предыдущих встречах с «Сельтой». Несмотря на то, что хозяева хорошо выступают в атаке, их проблемы в обороне могут стать решающим фактором в матче. Ожидается, что «Атлетико» продолжит свою победную серию.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.85.