26.09.2024, четверг, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-4-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
5
Каррейра
22
Манкильо
8
Бельтран
23
Альварес
19
Сведберг
5
Сотело
10
Аспас
7
Иглесиас
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
24
Ле Норман
20
Хименес
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
20
Симеоне
9
Серлот
7
Гризманн
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
10
Аспас
6
Мориба
6
Мориба
10
Аспас
5
Сотело
23
Родригес
23
Родригес
5
Сотело
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
9
Серлот
7
Де Пауль
7
Де Пауль
9
Серлот
20
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Симеоне
20
Молина
10
Корреа
10
Корреа
20
Молина
6
Коке
19
Альварес
19
Альварес
6
Коке
Остались в запасе
Сельта
Атлетико
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сельта - Атлетико
2
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
11
Количество передач
665
464
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Атлетико», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»