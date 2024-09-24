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    • «Арсенал» – «Болтон»: прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги – 25 сентября 2024 года

    «Арсенал» – «Болтон»: прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги – 25 сентября 2024 года

    25 сентября 2024 года на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 3-го тура Кубка лиги, где «Арсенал» примет «Болтон». «Арсенал» идет фаворитом встречи, однако «Болтон» уже показал, что способен бороться с более сильными соперниками.

    «Арсенал»

    «Арсенал» демонстрирует неплохую форму, однако команда испытывает трудности с реализацией голевых моментов. В последних 5 матчах «Арсенал» забил всего 6 голов, при этом пропустил всего 3, что говорит о стабильной игре в обороне. Впрочем, поражение от «Тоттенхэма» и две ничьи подряд показывают, что лондонцам предстоит много работы над атакующей игрой.

    Последние матчи:

    «Болтон»

    «Болтон» вышел в этот тур после уверенной победы над «Шрусбери» в Кубке лиги (2:0). Команда показывает результативную игру в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах, но и оборона подводит – 10 пропущенных голов. Тем не менее, «Болтон» демонстрирует высокую мотивацию и способен навязать борьбу более сильным соперникам.

    Последние матчи:

    • «Болтон» 5:2 «Рединг»
    • «Болтон» 0:4 «Хаддерсфилд»
    • «Барроу» 2:3 «Болтон»
    • «Болтон» 0:2 «Эксетер»
    • «Шрусбери» 0:2 «Болтон»

    Личные встречи

    Исторически «Арсенал» доминирует в противостоянии с «Болтоном». Лондонцы не проигрывают в 13 из 15 последних матчей против этого соперника. Последние очные встречи завершались победами «Арсенала» с комфортным счетом.

    Последние встречи:

    • «Болтон» 0:0 «Арсенал» (02.02.2012)
    • «Арсенал» 2:1 «Болтон» (25.10.2011)
    • «Арсенал» 3:0 «Болтон» (24.09.2011)
    • «Болтон» 2:1 «Арсенал» (24.04.2011)
    • «Арсенал» 4:1 «Болтон» (11.09.2010)

    Статистика

    «Арсенал»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Болтон»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Арсенал» является явным фаворитом этого матча, однако проблемная атакующая линия может сказаться на игре. «Болтон», несмотря на слабую оборону, способен забить в этой встрече. Ожидается победа «Арсенала», но с небольшой разницей в счете.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.40
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.40.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 12:12
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