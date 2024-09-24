25 сентября 2024 года на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 3-го тура Кубка лиги, где «Арсенал» примет «Болтон». «Арсенал» идет фаворитом встречи, однако «Болтон» уже показал, что способен бороться с более сильными соперниками.
«Арсенал»
«Арсенал» демонстрирует неплохую форму, однако команда испытывает трудности с реализацией голевых моментов. В последних 5 матчах «Арсенал» забил всего 6 голов, при этом пропустил всего 3, что говорит о стабильной игре в обороне. Впрочем, поражение от «Тоттенхэма» и две ничьи подряд показывают, что лондонцам предстоит много работы над атакующей игрой.
Последние матчи:
- «Манчестер Сити» 2:2 «Арсенал»
- «Аталанта» 0:0 «Арсенал»
- «Тоттенхэм» 1:0 «Арсенал»
- «Арсенал» 1:1 «Брайтон»
- «Астон Вилла» 0:2 «Арсенал»
«Болтон»
«Болтон» вышел в этот тур после уверенной победы над «Шрусбери» в Кубке лиги (2:0). Команда показывает результативную игру в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах, но и оборона подводит – 10 пропущенных голов. Тем не менее, «Болтон» демонстрирует высокую мотивацию и способен навязать борьбу более сильным соперникам.
Последние матчи:
- «Болтон» 5:2 «Рединг»
- «Болтон» 0:4 «Хаддерсфилд»
- «Барроу» 2:3 «Болтон»
- «Болтон» 0:2 «Эксетер»
- «Шрусбери» 0:2 «Болтон»
Личные встречи
Исторически «Арсенал» доминирует в противостоянии с «Болтоном». Лондонцы не проигрывают в 13 из 15 последних матчей против этого соперника. Последние очные встречи завершались победами «Арсенала» с комфортным счетом.
Последние встречи:
- «Болтон» 0:0 «Арсенал» (02.02.2012)
- «Арсенал» 2:1 «Болтон» (25.10.2011)
- «Арсенал» 3:0 «Болтон» (24.09.2011)
- «Болтон» 2:1 «Арсенал» (24.04.2011)
- «Арсенал» 4:1 «Болтон» (11.09.2010)
Статистика
«Арсенал»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
«Болтон»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Арсенал» является явным фаворитом этого матча, однако проблемная атакующая линия может сказаться на игре. «Болтон», несмотря на слабую оборону, способен забить в этой встрече. Ожидается победа «Арсенала», но с небольшой разницей в счете.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенала» – коэффициент 1.40
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.40.