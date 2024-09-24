25 сентября 2024 года на стадионе «Эмирейтс» пройдет матч 3-го тура Кубка лиги, где «Арсенал» примет «Болтон». «Арсенал» идет фаворитом встречи, однако «Болтон» уже показал, что способен бороться с более сильными соперниками.

«Арсенал»

«Арсенал» демонстрирует неплохую форму, однако команда испытывает трудности с реализацией голевых моментов. В последних 5 матчах «Арсенал» забил всего 6 голов, при этом пропустил всего 3, что говорит о стабильной игре в обороне. Впрочем, поражение от «Тоттенхэма» и две ничьи подряд показывают, что лондонцам предстоит много работы над атакующей игрой.

Последние матчи:

«Болтон»

«Болтон» вышел в этот тур после уверенной победы над «Шрусбери» в Кубке лиги (2:0). Команда показывает результативную игру в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах, но и оборона подводит – 10 пропущенных голов. Тем не менее, «Болтон» демонстрирует высокую мотивацию и способен навязать борьбу более сильным соперникам.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Арсенал» доминирует в противостоянии с «Болтоном». Лондонцы не проигрывают в 13 из 15 последних матчей против этого соперника. Последние очные встречи завершались победами «Арсенала» с комфортным счетом.

Последние встречи:

«Болтон» 0:0 «Арсенал» (02.02.2012)

«Арсенал» 2:1 «Болтон» (25.10.2011)

«Арсенал» 3:0 «Болтон» (24.09.2011)

«Болтон» 2:1 «Арсенал» (24.04.2011)

«Арсенал» 4:1 «Болтон» (11.09.2010)

Статистика

«Арсенал»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

«Болтон»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Арсенал» является явным фаворитом этого матча, однако проблемная атакующая линия может сказаться на игре. «Болтон», несмотря на слабую оборону, способен забить в этой встрече. Ожидается победа «Арсенала», но с небольшой разницей в счете.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.40

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 1.40.