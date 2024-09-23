«Реал» – «Алавес»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

24 сентября 2024 года на «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Реал» примет «Алавес». «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице, а «Алавес» закрепился на 6-й позиции. Ожидается интересное противостояние двух атакующих команд.

«Реал»

«Реал» идет на втором месте в Ла Лиге, набрав 14 очков после 6 туров. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Реал» забил 12 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их надежность в защите и опасность в атаке. Лидер команды Килиан Мбаппе забил 6 мячей в 8 матчах и продолжает оставаться ключевым игроком.

Последние матчи:

«Алавес» занимает 6-е место в таблице с 10 очками. Команда показала хорошую форму в последних матчах, забив 8 голов за 5 игр. Однако у «Алавеса» есть проблемы в обороне, команда пропустила 5 голов за тот же период. Лучший бомбардир «Алавеса» – Тони Мартинес с двумя голами в четырех матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

«Реал» доминирует в очных встречах с «Алавесом». В последних 5 матчах «Реал» одержал победы, включая разгромные результаты. Последняя игра закончилась уверенной победой мадридцев со счетом 5:0.

Последние встречи:

«Реал» 5:0 «Алавес» (2024)

«Алавес» 0:1 «Реал» (2023)

«Реал» 3:0 «Алавес» (2022)

«Алавес» 1:4 «Реал» (2021)

Прогноз на матч

«Реал» подходит к матчу в превосходной форме и является явным фаворитом. Их атака работает на высоком уровне, а «Алавес» хоть и показывает результаты, но не сможет на равных соперничать с таким соперником на выезде. Учитывая прошлые очные встречи и текущую форму, «Реал» должен уверенно одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реала» – коэффициент 1.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.30.