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    • «Реал» – «Алавес»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

    «Реал» – «Алавес»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Реал» примет «Алавес». «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице, а «Алавес» закрепился на 6-й позиции. Ожидается интересное противостояние двух атакующих команд.

    «Реал»

    «Реал» идет на втором месте в Ла Лиге, набрав 14 очков после 6 туров. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Реал» забил 12 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их надежность в защите и опасность в атаке. Лидер команды Килиан Мбаппе забил 6 мячей в 8 матчах и продолжает оставаться ключевым игроком.

    Последние матчи:

    «Алавес»

    «Алавес» занимает 6-е место в таблице с 10 очками. Команда показала хорошую форму в последних матчах, забив 8 голов за 5 игр. Однако у «Алавеса» есть проблемы в обороне, команда пропустила 5 голов за тот же период. Лучший бомбардир «Алавеса» – Тони Мартинес с двумя голами в четырех матчах.

    Последние матчи:

    • «Алавес» 2:1 «Севилья»
    • «Эспаньол» 3:2 «Алавес»
    • «Алавес» 2:0 «Лас-Пальмас»
    • «Реал Сосьедад» 1:2 «Алавес»
    • «Алавес» 0:0 «Бетис»

    Личные встречи

    «Реал» доминирует в очных встречах с «Алавесом». В последних 5 матчах «Реал» одержал победы, включая разгромные результаты. Последняя игра закончилась уверенной победой мадридцев со счетом 5:0.

    Последние встречи:

    • «Реал» 5:0 «Алавес» (2024)
    • «Алавес» 0:1 «Реал» (2023)
    • «Реал» 3:0 «Алавес» (2022)
    • «Алавес» 1:4 «Реал» (2021)

    Прогноз на матч

    «Реал» подходит к матчу в превосходной форме и является явным фаворитом. Их атака работает на высоком уровне, а «Алавес» хоть и показывает результаты, но не сможет на равных соперничать с таким соперником на выезде. Учитывая прошлые очные встречи и текущую форму, «Реал» должен уверенно одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Реала» за коэффициент 1.30.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 12:09
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