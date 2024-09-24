24.09.2024, вторник, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
1
Сивера
24
Диарра
15
Моуриньо
5
Абкар
3
Санчес
23
Бенавидес
8
Бланко
12
Новоа
15
Ромеро
17
Конечны
12
Вильялибре
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
3
Милитао
24
Вальехо
24
Вальехо
3
Милитао
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
10
Мбаппе
15
Гюлер
15
Гюлер
10
Мбаппе
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
5
Абкар
18
Гуриди
18
Гуриди
5
Абкар
15
Ромеро
21
Реббах
21
Реббах
15
Ромеро
12
Вильялибре
19
Кике
19
Кике
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал
Алавес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Алавес
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
736
326
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Алавеса», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»