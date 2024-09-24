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  • «Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

«Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

24 сентября 2024, 20:50
Реал
24.09.2024, вторник, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 2
Завершен
Алавес
1' Л. Васкес 40' К. Мбаппе 48' Родриго
85' К. Бенавидес 86' Кике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
17
Лукас Васкес
(К) ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
(К) ОП
8
Антонио Бланко
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
5
Беллингем
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-1-3-1
1
Сивера
24
Диарра
15
Моуриньо
5
Абкар
3
Санчес
23
Бенавидес
8
Бланко
12
Новоа
15
Ромеро
17
Конечны
12
Вильялибре
7
Винисиус
11
Гарсия
11
Гарсия
7
Винисиус
3
Милитао
24
Вальехо
24
Вальехо
3
Милитао
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
10
Мбаппе
15
Гюлер
15
Гюлер
10
Мбаппе
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
8
Бланко
6
Гевара
6
Гевара
8
Бланко
5
Абкар
18
Гуриди
18
Гуриди
5
Абкар
15
Ромеро
21
Реббах
21
Реббах
15
Ромеро
12
Вильялибре
19
Кике
19
Кике
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал
Алавес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
21
Давид Хименес
ЦЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Алавес
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
736
326
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Алавеса», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Алавес»

«Реал» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Реал
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