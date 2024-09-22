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    • «Шахтер» – «Оболонь»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

    «Шахтер» – «Оболонь»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

    23 сентября 2024 года на стадионе «Арена Львов» пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, где «Шахтер» примет «Оболонь». Учитывая разницу в формах команд, ожидается интересное противостояние.

    «Шахтер»

    «Шахтер» занимает 7-е место в Премьер-лиге с 9 очками после 5 туров. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 14 голов в 5 матчах – это лучший результат в турнире. Однако оборона остается уязвимой, что доказывают 7 пропущенных голов за последние 5 игр. В атаке выделяется Даниил Сикан, забивший 3 гола в 7 матчах. В последних трех матчах «Шахтер» стабильно забивает, и в домашних играх команда показывает солидные результаты, проиграв лишь одну встречу.

    Последние матчи:

    «Оболонь»

    «Оболонь» испытывает серьезные трудности и занимает последнее, 16-е место, с 2 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 9 последних матчах в рамках Премьер-лиги и не забила ни одного гола в последних 5 играх. Их главный бомбардир – Руслан Черненко – отметился лишь одним голом за 7 матчей. Обе линии команды демонстрируют слабую игру, как в атаке, так и в обороне, и матч с «Шахтером» станет настоящим испытанием.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История личных встреч уверенно говорит в пользу «Шахтера». Команда выигрывает последние 5 матчей против «Оболони», не пропуская при этом ни одного гола. В последней встрече в марте 2024 года «Шахтер» уверенно победил со счетом 3:0.

    Последние встречи:

    • «Оболонь» 0:3 «Шахтер» (2024)
    • «Шахтер» 1:0 «Оболонь» (2023)
    • «Шахтер» 4:0 «Оболонь» (товарищеский матч, 2020)

    Статистика

    «Шахтер»:

    • Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Оболонь»:

    • Забивает в среднем: 0.00 гола за матч (в последних 5 играх)
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 0 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму обеих команд и доминирующую игру «Шахтера» в личных встречах, можно предположить, что хозяева продолжат свою серию побед над «Оболонью». Команда из Киева испытывает серьезные трудности в атаке, что играет на руку «Шахтеру», который скорее всего продолжит забивать и контролировать ход встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.25
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • «Шахтер» не пропустит – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.25.

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    «Шахтер» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 10:09
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