«Шахтер» – «Оболонь»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Арена Львов» пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, где «Шахтер» примет «Оболонь». Учитывая разницу в формах команд, ожидается интересное противостояние.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает 7-е место в Премьер-лиге с 9 очками после 5 туров. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 14 голов в 5 матчах – это лучший результат в турнире. Однако оборона остается уязвимой, что доказывают 7 пропущенных голов за последние 5 игр. В атаке выделяется Даниил Сикан, забивший 3 гола в 7 матчах. В последних трех матчах «Шахтер» стабильно забивает, и в домашних играх команда показывает солидные результаты, проиграв лишь одну встречу.

Последние матчи:

«Оболонь»

«Оболонь» испытывает серьезные трудности и занимает последнее, 16-е место, с 2 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 9 последних матчах в рамках Премьер-лиги и не забила ни одного гола в последних 5 играх. Их главный бомбардир – Руслан Черненко – отметился лишь одним голом за 7 матчей. Обе линии команды демонстрируют слабую игру, как в атаке, так и в обороне, и матч с «Шахтером» станет настоящим испытанием.

Последние матчи:

Личные встречи

История личных встреч уверенно говорит в пользу «Шахтера». Команда выигрывает последние 5 матчей против «Оболони», не пропуская при этом ни одного гола. В последней встрече в марте 2024 года «Шахтер» уверенно победил со счетом 3:0.

Последние встречи:

«Оболонь» 0:3 «Шахтер» (2024)

«Шахтер» 1:0 «Оболонь» (2023)

«Шахтер» 4:0 «Оболонь» (товарищеский матч, 2020)

Статистика

«Шахтер»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Оболонь»:

Забивает в среднем: 0.00 гола за матч (в последних 5 играх)

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 0 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму обеих команд и доминирующую игру «Шахтера» в личных встречах, можно предположить, что хозяева продолжат свою серию побед над «Оболонью». Команда из Киева испытывает серьезные трудности в атаке, что играет на руку «Шахтеру», который скорее всего продолжит забивать и контролировать ход встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Шахтера» – коэффициент 1.25

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

«Шахтер» не пропустит – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.25.