«Шахтер» – «Оболонь»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Арена Львов» пройдет матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, где «Шахтер» примет «Оболонь». Учитывая разницу в формах команд, ожидается интересное противостояние.
«Шахтер»
«Шахтер» занимает 7-е место в Премьер-лиге с 9 очками после 5 туров. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 14 голов в 5 матчах – это лучший результат в турнире. Однако оборона остается уязвимой, что доказывают 7 пропущенных голов за последние 5 игр. В атаке выделяется Даниил Сикан, забивший 3 гола в 7 матчах. В последних трех матчах «Шахтер» стабильно забивает, и в домашних играх команда показывает солидные результаты, проиграв лишь одну встречу.
Последние матчи:
- «Шахтер» 5:2 «Карпаты»
- «Александрия» 4:3 «Шахтер»
- «Левый берег» 0:1 «Шахтер»
- «Шахтер» 0:1 «Полесье»
- «Шахтер» 3:0 «Оболонь» (2024)
«Оболонь»
«Оболонь» испытывает серьезные трудности и занимает последнее, 16-е место, с 2 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 9 последних матчах в рамках Премьер-лиги и не забила ни одного гола в последних 5 играх. Их главный бомбардир – Руслан Черненко – отметился лишь одним голом за 7 матчей. Обе линии команды демонстрируют слабую игру, как в атаке, так и в обороне, и матч с «Шахтером» станет настоящим испытанием.
Последние матчи:
- «Оболонь» 0:0 «Александрия»
- «Оболонь» 0:2 «Заря»
- «Полесье» 4:0 «Оболонь»
- «Колос» 0:0 «Оболонь» (победа по пенальти в Кубке)
- «Ворскла» 2:0 «Оболонь»
Личные встречи
История личных встреч уверенно говорит в пользу «Шахтера». Команда выигрывает последние 5 матчей против «Оболони», не пропуская при этом ни одного гола. В последней встрече в марте 2024 года «Шахтер» уверенно победил со счетом 3:0.
Последние встречи:
- «Оболонь» 0:3 «Шахтер» (2024)
- «Шахтер» 1:0 «Оболонь» (2023)
- «Шахтер» 4:0 «Оболонь» (товарищеский матч, 2020)
Статистика
«Шахтер»:
- Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Оболонь»:
- Забивает в среднем: 0.00 гола за матч (в последних 5 играх)
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 0 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму обеих команд и доминирующую игру «Шахтера» в личных встречах, можно предположить, что хозяева продолжат свою серию побед над «Оболонью». Команда из Киева испытывает серьезные трудности в атаке, что играет на руку «Шахтеру», который скорее всего продолжит забивать и контролировать ход встречи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Шахтера» – коэффициент 1.25
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- «Шахтер» не пропустит – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.25.