23.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
7
Эгиналдо
10
Судаков
10
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
4-2-1-1-2
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
95
Стасюк
4
Мороз
5
Приймак
17
Черненко
25
Груша
9
Тарануха
13
Мединский
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
10
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Зубков
4
Мороз
5
Курко
5
Курко
4
Мороз
25
Груша
44
Витенчук
44
Витенчук
25
Груша
17
Черненко
10
Слободян
10
Слободян
17
Черненко
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
Остались в запасе
Шахтер
Оболонь
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Шахтер - Оболонь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Оболони», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»