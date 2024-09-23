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  • «Шахтер» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

«Шахтер» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

23 сентября 2024, 16:50
Шахтер
23.09.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
17' А. Бондаренко 67' Л. Траоре 79' Г. Судаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
4
Тарас Мороз
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
13
Игорь Мединский
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
7
Эгиналдо
10
Судаков
10
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
4-2-1-1-2
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
95
Стасюк
4
Мороз
5
Приймак
17
Черненко
25
Груша
9
Тарануха
13
Мединский
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
10
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Зубков
4
Мороз
5
Курко
5
Курко
4
Мороз
25
Груша
44
Витенчук
44
Витенчук
25
Груша
17
Черненко
10
Слободян
10
Слободян
17
Черненко
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
Остались в запасе
Шахтер
Оболонь
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
13
Артем Кичак
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Шахтер - Оболонь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Оболони», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Оболонь»

«Шахтер» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Шахтер
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