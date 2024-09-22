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    • «Аталанта» – «Комо»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 23 сентября 2024

    «Аталанта» – «Комо»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 23 сентября 2024

    23 сентября 2024 года на стадионе «Адзурри д'Италия» состоится матч 5-го тура Серии А, где «Аталанта» примет «Комо». Хозяева будут стремиться вернуться в лидирующие позиции, тогда как «Комо» пытается выбраться из зоны вылета. Матч обещает быть напряженным, особенно с учетом текущей формы обеих команд.

    «Аталанта»

    «Аталанта» после 4 туров имеет 6 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. Команда показала себя достаточно уверенно, выиграв последний матч против «Фиорентины» со счетом 3:2. В то же время, «Аталанта» испытывает проблемы в обороне – команда пропускает в последних 3 играх, что может стать уязвимостью. Матео Ретеги, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 6 матчах, что делает его ключевым игроком атаки.

    Последние матчи:

    «Комо»

    «Комо» находится в зоне вылета с 2 очками после 4 туров, занимая 19-е место в Серии А. Команда испытывает серьезные трудности, не выигрывая ни одного матча в новом сезоне. В последнем туре «Комо» сыграл вничью 2:2 с «Болоньей», но их защита продолжает оставаться проблемной, пропуская в каждом из последних 5 матчей. Патрик Кутроне забил 3 гола в 5 матчах, но это не спасает команду от неудач.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Аталанта» доминирует в матчах против «Комо», одержав 5 побед в последних 6 встречах. В последней товарищеской встрече «Аталанта» разгромила соперника со счетом 4:0, что указывает на серьeзное преимущество хозяев.

    Последние встречи:

    • «Аталанта» 4:0 «Комо» (2022)
    • «Аталанта» 5:1 «Комо» (2020)

    Статистика

    «Аталанта»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Комо»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч

    «Аталанта» находится в лучшей форме и обладает преимуществом как в атаке, так и в обороне. «Комо» продолжает испытывать сложности как в защите, так и в нападении, что делает их уязвимыми перед более сильным соперником. Ожидается, что «Аталанта» уверенно возьмeт три очка в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 1.45.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 09:55
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