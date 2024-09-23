24.09.2024, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
31
Коссуну
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
4-1-2-2-1
25
Аудеро
20
ван дер Бремпт
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
10
Пас
6
Роберто
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
13
Эдерсон
99
Влахович
99
Влахович
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
11
Лукман
32
Ретеги
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
39
Фадера
36
Маццителли
36
Маццителли
39
Фадера
21
Перроне
18
Гольданига
18
Гольданига
21
Перроне
7
Стрефецца
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
7
Стрефецца
10
Пас
3
Сала
3
Сала
10
Пас
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
Остались в запасе
Аталанта
Комо
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Пепе Рейна
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Аталанта - Комо
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
17
Количество передач
524
382
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Комо», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»