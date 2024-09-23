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  • «Аталанта» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

«Аталанта» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

23 сентября 2024, 20:35
Аталанта
24.09.2024, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 3
Завершен
Комо
18' Д. Дзаппакоста 90+9' А. Лукман (П)
46' Г. Стрефецца 54' С. Колашинац (АГ) 58' А. Фадера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
10
Нико Пас
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3-3-1-2-1
29
Карнесекки
16
Белланова
31
Коссуну
19
Джимсити
23
Колашинац
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
4-1-2-2-1
25
Аудеро
20
ван дер Бремпт
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
21
Перроне
10
Пас
6
Роберто
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
13
Эдерсон
99
Влахович
99
Влахович
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
11
Лукман
32
Ретеги
77
Дзаппакоста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
39
Фадера
36
Маццителли
36
Маццителли
39
Фадера
21
Перроне
18
Гольданига
18
Гольданига
21
Перроне
7
Стрефецца
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
7
Стрефецца
10
Пас
3
Сала
3
Сала
10
Пас
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
Остались в запасе
Аталанта
Комо
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Пепе Рейна
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Аталанта - Комо
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
17
Количество передач
524
382
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Комо», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Комо»

«Аталанта» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Аталанта
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