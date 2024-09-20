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    • Колосков – о влиянии Fan ID на российский футбол: «Главная задача выполнена»

    Колосков – о влиянии Fan ID на российский футбол: «Главная задача выполнена»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с Fan ID в российском футболе.

    – Fan ID ударил по российскому футболу?

    – Нет. Это сказалось на посещаемости, но не критично и жестко. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потеряли много. Однако все они сейчас практически восстановились. На «Динамо» как ходили свои 15 тысяч, так и ходят. На «Локомотив» стало побольше ходить.

    В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом все постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут.

    У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессии. Это же было главной задачей Fan ID – она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадет.

    • Закон о введении системы Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.09.2024 12:23
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Alejandrrro
    1726828090
    Мне (да и думаю многим) российский футбол стал настолько неинтересным, что и на Fan ID уже всё равно. Спасибо
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    Alejandrrro
    1726829480
    Может в РПЛ был и не топовый уровень футбола, зато поддержка трибун была мощной, создавала особую атмосферу. Я лично посещал матчи Спартака, а также Валенсии, Барсы в ЛЧ, Эль Класико. Ни один из матчей в Испании и близко не стоит по атмосфере с матчами Спартака при полной поддержке трибун. Теперь же ни атмосферы, ни еврокубков, ни мотивации для команд. Кому такое нужно?
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    mutabor0992
    1726830180
    Это маразм!На трибунах людей все меньше и меньше.Походу задача выполнена.
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    baggio80
    1726830535
    Наша задача выполнена люди теперь не то что на стадион не попадут но и дома не посмотрят мы поднимаем наш футбол с колен и ставим его раком ))))))))
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    timon2401
    1726835104
    очередные слова "чинуши"..чем народу хуже, тем власти имущим сладостнее...трибуны полупустые, самого эффекта "трибун" ни каких... сделайте ещё запрет по громкости разговоров на стадионах, как в театре, цены вам не будет (((
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    Вомбат
    1726837163
    Что ваша задача выполнена это мы видим. На домашних матчах Зенита раньше было в среднем 40 тысяч зрителей, сейчас в среднем 20. Аналогично со Спартаком и ЦСКА. Не понял я только в каком смысле все они сейчас восстановились. В смысле руководство этих команд оправилось от шока, вызванного введением фан-уйди? Да не было у них никакого шока, они все прекрасно понимали изначально. Шок был только у нас, болельщиков. Но колосковым всегда было на нас на.рать.
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    alp
    1726843669
    задача достигнута - зрелищность уничтожена
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    mikatv
    1726844855
    Ну а что этот старый холуй, который лизал всем генсекам и президентам должен был сказать?
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    Oldtrafford83
    1726845973
    Задача выполнена всё просрать???
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    Айболид
    1726852073
    Fan ID - убийца футбола .
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