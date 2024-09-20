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    • «Осасуна» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

    «Осасуна» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Эль-Садар» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Лас-Пальмас». Обе команды находятся в поиске стабильных результатов, что обещает напряженное противостояние.

    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков за 5 туров. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 6 голов в последних 5 матчах, однако оборона испытывает проблемы – 10 пропущенных голов за тот же период. Лидер команды Абель Бретонес пока забил только один гол в этом сезоне, но «Осасуна» способна удивить на своем поле, где они традиционно выступают сильнее.

    Последние матчи:

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» находится на 19-м месте в таблице с 2 очками после 5 туров. Команда не может выиграть в последних 19 матчах Ла Лиги, что серьезно сказывается на уверенности игроков. Несмотря на проблемы, «Лас-Пальмас» стабильно забивает – 6 голов в последних 5 играх. В обороне дела обстоят хуже: 10 пропущенных голов за 5 матчей указывают на уязвимость в защите.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически команды играют друг с другом довольно плотно. В последних 9 встречах на поле «Осасуны» хозяева одерживали победы или не проигрывали 8 раз, что делает «Эль-Садар» трудной ареной для «Лас-Пальмас». Тем не менее, «Лас-Пальмас» часто забивает в играх против этого соперника, что может привести к очередной напряженной встрече.

    Последние встречи:

    • «Лас-Пальмас» 1:1 «Осасуна» (2024)
    • «Осасуна» 1:1 «Лас-Пальмас» (2023)
    • «Осасуна» 2:0 «Лас-Пальмас» (2019)
    • «Лас-Пальмас» 4:1 «Осасуна» (2019)
    • «Лас-Пальмас» 5:2 «Осасуна» (2017)

    Статистика

    «Осасуна»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Лас-Пальмас»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды имеют проблемы с обороной, но «Осасуна» более уверенно играет на своем поле, что должно дать им преимущество в этом матче. «Лас-Пальмас» может создать трудности, однако их слабая защита и отсутствие побед на протяжении длительного времени делают их шансы на успех минимальными.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Осасуны» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Осасуны» за коэффициент 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 12:07
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