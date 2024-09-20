«Осасуна» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Эль-Садар» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Лас-Пальмас». Обе команды находятся в поиске стабильных результатов, что обещает напряженное противостояние.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков за 5 туров. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 6 голов в последних 5 матчах, однако оборона испытывает проблемы – 10 пропущенных голов за тот же период. Лидер команды Абель Бретонес пока забил только один гол в этом сезоне, но «Осасуна» способна удивить на своем поле, где они традиционно выступают сильнее.

Последние матчи:

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» находится на 19-м месте в таблице с 2 очками после 5 туров. Команда не может выиграть в последних 19 матчах Ла Лиги, что серьезно сказывается на уверенности игроков. Несмотря на проблемы, «Лас-Пальмас» стабильно забивает – 6 голов в последних 5 играх. В обороне дела обстоят хуже: 10 пропущенных голов за 5 матчей указывают на уязвимость в защите.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически команды играют друг с другом довольно плотно. В последних 9 встречах на поле «Осасуны» хозяева одерживали победы или не проигрывали 8 раз, что делает «Эль-Садар» трудной ареной для «Лас-Пальмас». Тем не менее, «Лас-Пальмас» часто забивает в играх против этого соперника, что может привести к очередной напряженной встрече.

Последние встречи:

«Лас-Пальмас» 1:1 «Осасуна» (2024)

«Осасуна» 1:1 «Лас-Пальмас» (2023)

«Осасуна» 2:0 «Лас-Пальмас» (2019)

«Лас-Пальмас» 4:1 «Осасуна» (2019)

«Лас-Пальмас» 5:2 «Осасуна» (2017)

Статистика

«Осасуна»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Лас-Пальмас»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды имеют проблемы с обороной, но «Осасуна» более уверенно играет на своем поле, что должно дать им преимущество в этом матче. «Лас-Пальмас» может создать трудности, однако их слабая защита и отсутствие побед на протяжении длительного времени делают их шансы на успех минимальными.

Рекомендации для ставок:

Победа «Осасуны» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Осасуны» за коэффициент 1.85.