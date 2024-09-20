«Осасуна» – «Лас-Пальмас»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 21 сентября 2024

21 сентября 2024 года на стадионе «Эль-Садар» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Осасуна» примет «Лас-Пальмас». Обе команды находятся в поиске стабильных результатов, что обещает напряженное противостояние.
«Осасуна»
«Осасуна» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков за 5 туров. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 6 голов в последних 5 матчах, однако оборона испытывает проблемы – 10 пропущенных голов за тот же период. Лидер команды Абель Бретонес пока забил только один гол в этом сезоне, но «Осасуна» способна удивить на своем поле, где они традиционно выступают сильнее.
Последние матчи:
- «Райо Вальекано» 3:1 «Осасуна»
- «Осасуна» 3:2 «Сельта»
- «Жирона» 4:0 «Осасуна»
- «Осасуна» 1:0 «Мальорка»
- «Осасуна» 1:1 «Леганес»
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» находится на 19-м месте в таблице с 2 очками после 5 туров. Команда не может выиграть в последних 19 матчах Ла Лиги, что серьезно сказывается на уверенности игроков. Несмотря на проблемы, «Лас-Пальмас» стабильно забивает – 6 голов в последних 5 играх. В обороне дела обстоят хуже: 10 пропущенных голов за 5 матчей указывают на уязвимость в защите.
Последние матчи:
- «Лас-Пальмас» 2:3 «Атлетик»
- «Алавес» 2:0 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Реал Мадрид»
- «Леганес» 2:1 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 2:2 «Севилья»
Личные встречи
Исторически команды играют друг с другом довольно плотно. В последних 9 встречах на поле «Осасуны» хозяева одерживали победы или не проигрывали 8 раз, что делает «Эль-Садар» трудной ареной для «Лас-Пальмас». Тем не менее, «Лас-Пальмас» часто забивает в играх против этого соперника, что может привести к очередной напряженной встрече.
Последние встречи:
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Осасуна» (2024)
- «Осасуна» 1:1 «Лас-Пальмас» (2023)
- «Осасуна» 2:0 «Лас-Пальмас» (2019)
- «Лас-Пальмас» 4:1 «Осасуна» (2019)
- «Лас-Пальмас» 5:2 «Осасуна» (2017)
Статистика
«Осасуна»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Лас-Пальмас»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды имеют проблемы с обороной, но «Осасуна» более уверенно играет на своем поле, что должно дать им преимущество в этом матче. «Лас-Пальмас» может создать трудности, однако их слабая защита и отсутствие побед на протяжении длительного времени делают их шансы на успех минимальными.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Осасуны» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Осасуны» за коэффициент 1.85.