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    Орещук выступил с осуждением клубов РПЛ

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук возмущен тратами российских клубов на трансферы.

    «Для меня дико, когда, не играя в еврокубках, мы тратим большие средства на футболистов. Да, это в какой-то мере необходимость, но следует и давать шанс своим молодым парням.

    Когда, если не сейчас? Пусть это будет искусственно, но что остаeтся? Нельзя кривить душой: до отстранения от международных соревнований РПЛ была на голову выше. Да и деньги платили хорошие. Зато теперь привозят людей, попадающих по мячу через раз. Уровень многих оставляет желать лучшего», – сказал Орещук.

    • Например, «Зенит» потратил на летние трансферы 42,86 миллиона евро.
    • «Спартак» потратил на новых игроков летом 27.2 миллиона.
    • Меньше всех в РПЛ в летнее окно потратил «Факел» – 80 тысяч евро.

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    Источник: RT

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    12.09.2024 09:27
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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1726123212
    А для нас дико то что Динамо вылетало в ФНЛ . А покупки затраты это стандартная процедура.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1726123819
    А больше всего тебя дико раздражает, г-н Орещук, что эти деньги идут мимо твоего кармана.
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    DOCTOR PENALTY
    1726128339
    Футбол в России, как и любой другой вид деятельности, запредельно коррумпирован. Очень хочется дождаться, когда там начнут наводить порядок, но это, видимо, уже в другой жизни. Хотя, вон в МО пошла волна: гл тренера отстранили, почти весь основной состав арестовали. *"
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