Орещук выступил с осуждением клубов РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук возмущен тратами российских клубов на трансферы.

«Для меня дико, когда, не играя в еврокубках, мы тратим большие средства на футболистов. Да, это в какой-то мере необходимость, но следует и давать шанс своим молодым парням.

Когда, если не сейчас? Пусть это будет искусственно, но что остаeтся? Нельзя кривить душой: до отстранения от международных соревнований РПЛ была на голову выше. Да и деньги платили хорошие. Зато теперь привозят людей, попадающих по мячу через раз. Уровень многих оставляет желать лучшего», – сказал Орещук.