В субботу, 7 сентября, «Шинник» в Ярославле сыграет с «Уфой». Игра состоится в матче 9 тура Первой лиги и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Шинник

«Шинник» находится на 16-м месте в турнирной таблице с 6 очками после 8 игр. Команда испытывает трудности с результативностью, забив всего 2 гола и пропустив 7. В последних матчах клуб сыграл вничью с «Соколом» 0:0 и одержал минимальную победу над «Аланией» 1:0. Тем не менее, команда нуждается в улучшении игры в атаке, чтобы подниматься выше в таблице.

«Уфа»

«Уфа» занимает 15-е место с 6 очками, также демонстрируя слабые результаты. Команда набрала лишь одну победу и забила 8 голов, при этом пропустив 12. В последних играх «Уфа» проиграла «Торпедо» 0:1 и в упорной борьбе уступила «Сочи» 3:4. В атаке команда действует активнее, чем «Шинник», но результаты пока не в их пользу.

Прогноз на матч «Шинник» – «Уфа»

Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за очки. Учитывая схожие показатели, можно ожидать упорную борьбу. «Шинник» играет дома, но «Уфа» показывает более активную игру в атаке. Вероятным исходом будет ничья или минимальная победа одной из команд. Впрочем, поверим в хозяев и поставим на победу «Шинника» или ничью (1.25).