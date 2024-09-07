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  • «Шинник» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

«Шинник» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 13:50
Шинник
07.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
84' Т. Жамалетдинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
46
Егор Синицын
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Уфа
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
9
Федоров
3-1-3-3
40
Чернов
5
Кутин
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
7
Перченок
8
Исаев
97
Пасевич
25
Ложкин
9
Адаев
11
Гуренко
2
Косогоров
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Косогоров
84
Гбамбле
19
Фофана
19
Фофана
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
46
Синицын
46
Синицын
8
Сухомлинов
15
Самойлов
78
Куль
78
Куль
15
Самойлов
9
Адаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
9
Адаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
Остались в запасе
Шинник
Уфа
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Шинник - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Уфы», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Уфа»

«Шинник» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Шинник
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