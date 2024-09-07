07.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
9
Федоров
3-1-3-3
40
Чернов
5
Кутин
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
7
Перченок
8
Исаев
97
Пасевич
25
Ложкин
9
Адаев
11
Гуренко
2
Косогоров
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Косогоров
84
Гбамбле
19
Фофана
19
Фофана
84
Гбамбле
8
Сухомлинов
46
Синицын
46
Синицын
8
Сухомлинов
15
Самойлов
78
Куль
78
Куль
15
Самойлов
9
Адаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
9
Адаев
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Анисимов
25
Ложкин
9
Муллин
9
Муллин
25
Ложкин
Остались в запасе
Шинник
Уфа
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Шинник - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Уфы», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»