Карпин прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Хорошо, что Соболев определился с командой. Будет хорошо играть, возможно, будет в сборной.

– Находите что-то общее с переходом Дзюбы?

– Только тот факт, что это трансфер из «Спартака» в «Зенит». Я не знаю, как это было обставлено.