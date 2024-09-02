Карпин прокомментировал трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Хорошо, что Соболев определился с командой. Будет хорошо играть, возможно, будет в сборной.
– Находите что-то общее с переходом Дзюбы?
– Только тот факт, что это трансфер из «Спартака» в «Зенит». Я не знаю, как это было обставлено.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.
Источник: «Чемпионат»